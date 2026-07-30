Portparolka kineskog Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning izjavila je za kinesku državnu agenciju Sinhua da su te informacije "netačne i potpuno neosnovane".

"Kineska uloga je uvek bila da promoviše mir i doprinese okončanju sukoba", rekla je Mao Ning.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u sredu da bi bio "veoma razočaran" u kineskog predsednika Si Đinpinga ukoliko bi Peking zaista isporučio oružje Iranu.

Američki mediji su ranije izvestili da američke obaveštajne službe procenjuju da Kina razmatra isporuku novih sistema protivvazdušne odbrane Iranu, koji pokušava da obnovi deo svojih vojnih kapaciteta uz pomoć stranih partnera.

Agencija Rojters je ranije danas objavila, pozivajući se na izvore, da bi Iran u narednim nedeljama trebalo da primi prvu pošiljku kineskih prenosivih sistema protivvazdušne odbrane (MANPADS), u okviru napora Teherana da obnovi svoje odbrambene kapacitete nakon višemesečnih sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.

Prema informacijama tri izvora koja je citirao Rojters, sporazum obuhvata nabavku između 300 i 400 kineskih sistema QW-12 i FN-16, čija se vrednost procenjuje na 60 do 70 miliona dolara.