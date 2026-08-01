Kopnena vojska SAD je krajem jula odobrila da Jungle tab postane službeno priznata oznaka veštine za pripadnike cele službe, bez obzira na to gde su raspoređeni. Naizgled sporedna promena u uniformnom pravilu ukazuje na širi zaokret: džungla se vraća u operativno planiranje američke vojske, a sa njom i regionalni fokus na Pacifik i Latinsku Ameriku.

Odluka je formalizovana memorandumom od 22. jula, koji je potpisao pomoćnik sekretara Kopnene vojske SAD za ljudstvo i rezervna pitanja Džuls V. Herst III. Tako je Jungle tab izašao iz uskog regionalnog okvira i dobio status trajne oznake na nivou cele službe, uporediv po načinu nošenja sa oznakama Ranger i Sapper.

Praktična novina je jasna. Do sada je pravo na ovu oznaku bilo ograničeno uglavnom na vojnike koji su završili Jungle Operations Training Course na Havajima i služili u sastavu Komande Kopnene vojske SAD za Pacifik. Sada se pravilo širi na sve pripadnike službe koji su završili priznatu obuku za džunglu.

Zašto je oznaka podignuta na nivo cele službe

Ovaj potez nije samo pitanje simbolike, već i institucionalne poruke. Kada vojska neku obuku veže za trajnu oznaku na uniformi, time priznaje da je reč o sposobnosti koju želi da zadrži, vrednuje i širi. Jungle tab više nije lokalna stvar Pacifika, već zvanično priznata kompetencija cele Kopnene vojske SAD.

Razlog je i u samom karakteru obuke. Ratovanje u džungli traži specifične veštine preživljavanja, borbe u gustom i vlažnom terenu, kretanja, orijentacije i izvođenja vodenih operacija. To nije dekorativni kurs, već obuka za okruženje koje brzo iscrpljuje jedinice ako nisu pripremljene.

Istovremeno, američka vojska poslednjih godina ponovo ulaže u ovaj segment. U oktobru 2025. ponovo je uspostavljena škola za obuku za borbe u džungli u Panami, u bazi koja je nekada bila Fort Sherman, a danas funkcioniše kao aeropomorska baza Kristobal Kolon. Taj povratak deo je šireg vraćanja na nekadašnje tačke oslonca u Latinskoj Americi.

Panama, Havaji i povratak staroj operativnoj logici

Istorija ove oznake pokazuje kako se menjaju američki prioriteti. Jungle tab je prvobitno vezan za Jungle Operations Training Center u Fort Sherman u Panami, poznatom pod nadimkom „Zeleni pakao“. Ta škola je radila do 1999. godine, kada je zatvorena zajedno sa bazom.

Nakon toga, obuka za džunglu je nastavljena na Havajima. Danas je tamošnji 12-dnevni kurs u nadležnosti Lightning Academy, u sastavu 25. pešadijske divizije. To što su i Panama i Havaji ponovo povezani istim sistemom priznavanja govori da američka vojska spaja staro iskustvo i nove regionalne potrebe.

Panamska varijanta kursa sada je duža. Obnovljeni Jungle Operations Training Course-Panama traje 21 dan i podeljen je u tri faze. Početak je usmeren na preživljavanje, zatim slede borbene radnje poput zaseda i izviđanja, a završnica je događaj „Green Mile“.

Važan detalj je i to što kroz panamsku školu ne prolaze samo američki vojnici, već i pripadnici Ratnog vazduhoplovstva SAD, Korpusa marinaca i snaga bezbednosti Paname. To obuku za džunglu izdiže iznad nivoa interne kvalifikacije i pretvara je u sredstvo za zajedničku pripremu i regionalno vojno povezivanje.

Retroaktivno priznavanje kao kadrovska poruka

Nova pravila predviđaju i retroaktivno pravo na nošenje oznake. To se odnosi na pripadnike koji su od 1990. do zatvaranja 1999. prošli obuku u JOTC u Fort Sherman, kao i na one koji su završili škole u Panami ili na Havajima. Tim korakom se ispravlja dugotrajna neujednačenost u priznavanju iste vrste obuke.

Sistem je postavljen birokratski precizno: za retroaktivno odobrenje potrebno je podneti Personnel Action Request i dokaz o završenom kursu, a odluku donosi bataljonski komandant. To znači da se traži proverljiva evidencija.

Poruka prema kadru je jasna. Specijalizovana obuka više ne ostaje vezana za mesto službe, komandu ili trenutni raspored snaga. Ko je prošao priznat kurs, nosi oznaku bez obzira na to da li je danas u Pacifiku, Evropi ili unutar kontinentalnog dela SAD.

Razlozi su mnogo više od obične insignije na uniformi

Do ove odluke samo četiri trajne oznake imale su takav status u Kopnenoj vojsci SAD: Special Forces, Ranger, Sapper i President’s Hundred.

Ulazak Jungle tab u taj krug ne znači da je obuka za džunglu izjednačena po značaju sa svim tim programima, ali znači da je dobila jasno institucionalno mesto u sistemu vrednovanja veština.

Posledica će najpre biti vidljiva u kadrovskoj motivaciji i vidljivosti ove obuke. Ono što je do juče bilo regionalno ograničeno sada postaje prepoznatljiva kvalifikacija na nivou cele službe. To po pravilu povećava interesovanje jedinica i pojedinaca za kurseve koji su do tada bili na periferiji.

Širi kontekst je takođe važan. Povratak u Panamu i širenje značaja Jungle tab uklapaju se u američko ponovno usmeravanje ka Latinskoj Americi. To nije veliki vojni potez, ali jeste signal o prisustvu, saradnji i pripremi za uslove ratovanja koji su decenijama bili u drugom planu.

Kada velika vojska menja pravila o tome ko sme da nosi određenu oznaku, ona time pokazuje šta ponovo smatra važnim. U ovom slučaju poruka je jasna: džungla više nije sporedni teren za ograničen broj jedinica, već okruženje za koje Kopnena vojska SAD ponovo želi obučene ljude i službeno priznate kvalifikacije. Pitanje koje se postavlja je samo protiv koga i u kojoj džungli Amerika ima nameru da ratuje.