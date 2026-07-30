Prema navodima izvora, ugovor obuhvata nabavku između 300 i 400 sistema tipa QW-12 i FN-16, namenjenih za obaranje niskoletećih ciljeva poput dronova, helikoptera i aviona.

Sporazum je, kako se navodi, zaključen preko hongkonške kompanije Zhongqing Baoshang International Investment, koja je posredovala između kineskog dobavljača i iranske strane.

Ova nabavka predstavlja jedan od najvećih poznatih iranskih pokušaja da obnovi i ojača svoju protivvazdušnu odbranu nakon višemesečnog sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, tokom kojeg su se pokazale slabosti u zaštiti vojnih objekata i strateške infrastrukture.

Planirano je da prve isporuke krenu iz kineskog Urumćija, uz tranzit preko Pakistana do Irana. Međutim, pakistanske vlasti odbacile su tvrdnje da učestvuju u transportu naoružanja, dok je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova navode o isporuci ocenilo kao „potpuno neosnovane“.

Vojni analitičari ističu da su prenosivi raketni sistemi posebno značajni jer mogu brzo da se rasporede oko vojnih baza, energetskih postrojenja i druge kritične infrastrukture, a zbog svoje mobilnosti teže ih je otkriti i uništiti od klasičnih stacionarnih sistema protivvazdušne odbrane.







