U Ukrajini je večeras proglašena uzbuna nakon što su monitoring kanali objavili da su u vazduh poletela četiri ruska strateška bombardera Tu-160, poznata pod nadimkom "Beli labudovi".

Prema njihovim navodima, avioni se kreću ka oblastima iz kojih bi mogle biti lansirane krstareće rakete na ukrajinske ciljeve, a procenjuje se da bi do zona za lansiranje mogli da stignu oko jedan sat posle ponoći.

Još bombardera spremno za poletanje

Istovremeno, ukrajinski monitoring kanali tvrde da se na ruskoj vazduhoplovnoj bazi Oljenja u Murmanskoj oblasti priprema još najmanje sedam bombardera Tu-95MS.

Ovi bombarderi koriste se za lansiranje krstarećih raketa velikog dometa tokom vazdušnih udara na Ukrajinu.

Za sada nema nezavisne potvrde da će napad zaista biti izveden, niti su poznati eventualni ciljevi.

Zelenski upozorio građane

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da se, prema informacijama kojima raspolažu ukrajinske vlasti, Rusija nekoliko dana pripremala za mogući veliki napad.

Rusi su se za masovni udar pripremali nekoliko dana i postoji velika verovatnoća da će biti izveden večeras - rekao je Zelenski.

Kijevljani silaze u metro

Posle upozorenja ukrajinskih vlasti, brojni stanovnici Kijeva počeli su da se sklanjaju u metro stanice koje se od početka rata koriste kao skloništa tokom vazdušnih uzbuna.

Na pojedinim stanicama građani su već postavili šatore, ćebad i osnovne potrepštine, pripremajući se za mogućnost dužeg boravka pod zemljom.

Ukrajinske vlasti pozvale su građane da prate zvanična upozorenja i da se tokom vazdušnih uzbuna sklone u najbliža skloništa.

Izvor: Ukrajinska pravda / ukrajinski monitoring kanali.