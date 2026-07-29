Građanima širom Srbije danas je na mobilne telefone stiglo hitno upozorenje zbog vremenskih prilika koje predstoje.

U poruci se navodi da je izdato upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas, uz apel građanima da redovno prate informacije i postupaju u skladu sa preporukama nadležnih institucija.

U SMS poruci stoji:

"Izdato je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas. Pratite informacije i preporuke na sajtovima RHMZ-a i MUP-a."

Ovakva upozorenja šalju se kada postoji povećan rizik po zdravlje stanovništva usled ekstremno visokih temperatura, posebno za starije osobe, hronične bolesnike, malu decu i sve koji rade ili borave na otvorenom.

Prema ranijim prognozama meteorologa, Srbiju očekuje novi talas veoma toplog vremena, sa temperaturama koje će u pojedinim delovima zemlje prelaziti 40 stepeni Celzijusa.

Meteorolozi upozoravaju da će visoke temperature potrajati više dana, što dodatno povećava rizik od toplotnog stresa, dehidratacije i izbijanja požara na otvorenom.

Zbog toga stručnjaci savetuju građanima da izbegavaju boravak na suncu u najtoplijem delu dana, unose dovoljno tečnosti, nose laganu odeću i prate sva nova upozorenja koja objavljuju Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) i Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Nadležni će, u skladu sa razvojem vremenske situacije, objavljivati nova upozorenja i preporuke za zaštitu stanovništva.