Desetine tostolobika gotovo istovremeno iskakale su iz vode, ostavljajući utisak da iz reke izleću poput raketa.

Jedan prolaznik uspeo je da snimi ovaj nesvakidašnji događaj, a video je za kratko vreme privukao veliku pažnju i izazvao brojne komentare.

Zašto ribe iskaču iz vode?

Iako ovakve scene deluju neobično, stručnjaci objašnjavaju da nisu retkost u ribljem svetu. Tostolobici, ali i pojedine druge vrste riba, mogu iskakati iz vode tokom kretanja u velikim jatima ili za vreme migracija.

Međutim, ovakvo ponašanje može biti i reakcija na opasnost. Ribe često naglo iskaču kada pokušavaju da pobegnu od predatora ili kada su uslovi u vodi nepovoljni.

Među mogućim razlozima navode se smanjena količina kiseonika, nagle promene u kvalitetu vode ili zagađenje, ali bez dodatnih analiza nije moguće sa sigurnošću utvrditi šta je izazvalo ovakav prizor na Dunavu.

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Društvene mreže preplavili duhoviti komentari

Snimak je izazvao brojne reakcije korisnika društvenih mreža, koji su ponudili i svoja objašnjenja.

„Som se hrani“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su pretpostavili da je nešto uplašilo jato riba, dok su pojedini komentarisali da je uzrok verovatno nedostatak kiseonika u vodi.

Bez obzira na pravi razlog, prizor kod Smederevske tvrđave privukao je veliku pažnju javnosti i još jednom pokazao koliko priroda može da priredi nesvakidašnje scene koje iznenade i iskusne ribolovce i slučajne prolaznike.

Video je za kratko vreme postao viralan, a mnogi su se složili da ovakav prizor na Dunavu ne viđaju često.