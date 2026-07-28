Desetine tostolobika gotovo istovremeno iskakale su iz vode, ostavljajući utisak da iz reke izleću poput raketa.

Jedan prolaznik uspeo je da snimi ovaj nesvakidašnji događaj, a video je za kratko vreme privukao veliku pažnju i izazvao brojne komentare.

Zašto ribe iskaču iz vode?

Iako ovakve scene deluju neobično, stručnjaci objašnjavaju da nisu retkost u ribljem svetu. Tostolobici, ali i pojedine druge vrste riba, mogu iskakati iz vode tokom kretanja u velikim jatima ili za vreme migracija.

Međutim, ovakvo ponašanje može biti i reakcija na opasnost. Ribe često naglo iskaču kada pokušavaju da pobegnu od predatora ili kada su uslovi u vodi nepovoljni.

Među mogućim razlozima navode se smanjena količina kiseonika, nagle promene u kvalitetu vode ili zagađenje, ali bez dodatnih analiza nije moguće sa sigurnošću utvrditi šta je izazvalo ovakav prizor na Dunavu.

Društvene mreže preplavili duhoviti komentari

Snimak je izazvao brojne reakcije korisnika društvenih mreža, koji su ponudili i svoja objašnjenja.

„Som se hrani“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su pretpostavili da je nešto uplašilo jato riba, dok su pojedini komentarisali da je uzrok verovatno nedostatak kiseonika u vodi.

Bez obzira na pravi razlog, prizor kod Smederevske tvrđave privukao je veliku pažnju javnosti i još jednom pokazao koliko priroda može da priredi nesvakidašnje scene koje iznenade i iskusne ribolovce i slučajne prolaznike.

Video je za kratko vreme postao viralan, a mnogi su se složili da ovakav prizor na Dunavu ne viđaju često.