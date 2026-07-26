Predsednik Rumunije Nikušor Dan optužio je danas Rusiju za narušavanje rumunskog vazdušnog prostora, nakon što je rumunska vojska treći put za tri dana oborila bespilotnu letelicu koja je ušla na teritoriju te članice NATO-a i Evropske unije.

Dan je, pozivajući se na rezultate istrage, naveo da je bespilotna letelica oborena bila tipa "šahed", prenosi Euraktiv. "Nedopustivo je i neprihvatljivo da Ruska Federacija nastavi da narušava vazdušni prostor Rumunije, koji je istovremeno i vazdušni prostor NATO-a i Evropske unije", poručio je Dan na društvenoj mreži Iks.

Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije saopštilo je da je ranije danas pozvalo ambasadora Rusije na razgovor povodom novih upada bespilotnih letelica u rumunski vazdušni prostor. Ministarstvo odbrane Rumunije navelo je da je današnji dron oboren 12 kilometara severoistočno od Suline, lučkog grada u delti Dunava, u rumunskim teritorijalnim vodama.

U maju je jedna bespilotna letelica udarila u stambenu zgradu u Rumuniji, pri čemu su dve osobe povređene, što su osudili NATO i Evropska unija, ocenivši da je za incident odgovorna Rusija i upozorivši na neprihvatljivost daljih upada. Rumunski parlament je ove godine usvojio zakon kojim je vojsci omogućeno obaranje bespilotnih letelica koje naruše nacionalni vazdušni prostor.