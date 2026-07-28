Za razliku od Đorđe Meloni u Italiji i Marin Le Pen u Francuskoj, Simion ne krije svoj evroskepticizam.

"Brisel želi da uništi Evropu. Sve mere preduzete u poslednjih 15-20 godina uništile su privredu Evrope. Idemo pogrešnim putem", rekao je Simion u intervjuu za "Politiko", na marginama konzervativne konferencije CPAK GB u Britaniji.

On je kritikovao odbrambenu, ekonomsku i zelenu politiku EU i uporedio "diktatorske tendencije Nemačke" sa "okupacijom" Rumunije od strane SSSR posle Drugog svetskog rata.

"Mi želimo da budemo deo Evrope slobodnih, suverenih nacija", kaže rumunski populista.

Njegova Alijansa za ujedinjenje Rumuna (AUR) se udružila sa socijaldemokratama da izglasa nepoverenje "liberalnoj" vladi u maju, a trenutno je favorit u svim anketama ukoliko dođe do prevremenih izbora.

Ukoliko pobedi, Simion ima potencijal da bude veći "remetilački faktor" od Orbana, donedavnog premijera Mađarske, navodi "Politiko", što bi predstavljalo ogroman problem za Brisel. Rumunija je ključna karika u lancu bezbednosti EU, domaćin velike NATO baze i "raketne odbrane" SAD, ali i logističko čvorište za podršku Ukrajini na "istočnom krilu" bloka.

"Ako takozvane proevropske elite ne ponude rešenje, jedino ustavno rešenje su prevremeni izbori. Ali mi nikada nismo imali prevremene izbore za 35 godina takozvane demokratije", rekao je Simion.

Rumuni su već dugo cinični prema svom političkom sistemu, ali je nepoverenje u demokratiju dostiglo vrhunac krajem 2024, kada je ustavni sud poništio predsedničke izbore kako bi sprečio pobedu populiste Kalina Đorđeskua. Simion se kandidovao na novim izborima i obećao da će Đorđeskua postaviti za premijera. Iako je vodio u prvom krugu, u drugom je tesno izgubio od Nikušora Dana, liberalnog gradonačelnika Bukurešta.

"Želim da vidim demokratiju u Rumuniji. Demokratiju su otkazali u decembru 2024. Pustite narod da glasa. Uprkos nekim stvarima koje sam video ovde u Britaniji i na drugim mestima, nije loša stvar da se veruje građanima. Građani su uvek u pravu", rekao je Simion.

Po njemu, za trenutnu političku krizu odgovoran je predsednik Dan, koji je hteo da se reši premijera Ilije Boložana ali stvari nisu ispale onako kako se nadao. Iako ne isključuje mogućnost saradnje sa socijaldemokratama (PSD), smatra da nisu spremni za radikalne reforme koje bi uklonile prepreke za rad preduzetnika.

"Nemaju istu viziju kao i mi i nemaju podršku naroda. Oni već 45 godina vode zemlju. Pustite narod da odluči, pa da vidimo kako ćemo da izađemo iz ove jame u kojoj smo. Jer ako ne promenimo paradigmu, završićemo kao Grčka", veli Simion.

Dan i njegovi saveznici optužuju AUR da je anti-zapadna, anti-evropska i simpatizer Rusije. Simion to odbacuje.

"Evropa je u London, Varšava, Budimpešta, Bukurešt, a ne Brisel. Nas zanima put ujedinjene Evrope koji stvara blagostanje, a NATO je jedino rešenje za bezbednost i slobodu slobodnog sveta", rekao je.

Jedan od razloga što Dan ne želi da raspiše prevremene izbore je što ankete pokazuju AUR na 36 odsto podrške, čak 14 poena ispred Boložanovih liberala.

"Svi misle da su iza nas Zapad, Istok, Izrael, Rusija... a u stvari je s nama Bog. A protiv nas, nesposobna politička elita", kaže Simion.

Rumunska skupština otišla je na godišnji odmor početkom jula, bez odluke o novom premijeru. Trenutni kabinet je u tehničkom mandatu, a odluka o novom mogla bi da dođe tek na jesen.