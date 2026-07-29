Linda Martin iz doline Santa Klarita je u subotu, 25. jula, uveče negovala svoje ruže kada ju je zmija ujela za bosu nogu.

Od bola je viknula i odmah se uhvatila za stopalo, a zatim pogledala u žbun i ugledala zvečarku.

Otrov je počeo brzo da deluje

Otrov je počeo veoma brzo da deluje.

– U roku od 30 do 45 sekundi počela sam da osećam trnjenje u vrhovima prstiju. Zatim se proširilo na vilicu, obraze i jezik – ispričala je Martin.

Ušla je u kuću, uzela mobilni telefon i više puta pokušala da pozove hitnu pomoć, ali zbog lošeg mobilnog signala nijedan poziv nije uspeo. Kada je treći put pokušala da pozove, njen suprug joj je rekao da odmah uđe u automobil, nakon čega ju je lično odvezao u bolnicu.

Ne znam šta bi bilo da moj muž nije bio kod kuće

Do urgentnog centra bolnice Henry Majo stigli su za oko deset minuta, gde je Martin primila odgovarajuću dozu protivotrova.

– Da moj muž nije bio kod kuće i da sam bila sama, ne znam šta bi se dogodilo – rekla je Martin i dodala da ubuduće neće raditi u bašti bez čizama, kao i da razmišlja o tome da ponovo uvede fiksni telefon za hitne slučajeve.

Prema podacima Kalifornijskog odeljenja za ribarstvo i divlje životinje, zvečarke se najčešće mogu pronaći u suvim pustinjskim predelima, kamenitim područjima sa niskim rastinjem, otvorenim travnjacima, ali i u šumama i na poljoprivrednim površinama.Iako ove otrovnice uglavnom nisu agresivne, mogu da napadnu ukoliko se osete ugroženima.

Stručnjaci upozoravaju da se simptomi nakon ujeda mogu razviti za svega nekoliko minuta ili nekoliko sati, a ujed može biti veoma opasan, pa čak i životno ugrožavajući. Zbog toga nadležni savetuju planinare i sve koji borave u prirodi da budu oprezni, da pažljivo prate okolinu i da ne pokušavaju da prilaze divljim životinjama, piše People.