Izdali su nalog za hapšenje upozoravajući javnost da izbegava „direktan kontakt“ sa osumnjičenim, navodeći da bi mogao biti naoružan i opasan.

Prema prvim izveštajima, beli automobil je udario nekoliko ljudi u berlinskom parku Tirgarten pre nego što se zakucao u drvo, rekao je portparol policije Florijan Nat.

Vozač je potom napustio vozilo i pobegao u nepoznatom pravcu.

Policija je u međuvremenu identifikovala osumnjičenog za napad na marginama Parade ponosa u Berlinu, navodeći da je muškarac poznat vlastima i da se veruje da je deo berlinske islamističke scene, javili su DPA i Rojters.

Policija i tužioci u Nemačkoj zatražili su pomoć u pronalaženju begunca koga su identifikovali kao 21-godišnjeg Abdula B., izveštava Skaj njuz.

„Identifikovali smo osumnjičenog počinioca. Preduzimaju se mere protiv osumnjičenog počinioca, koji još nije uhapšen. Međutim, ovaj osumnjičeni je poznat policiji kao član islamističke scene ovde u Berlinu“, rekao je prethodno portparol policije novinarima na licu mesta.

Portparol policije Nat je ranije rekao da je u toku istraga o tome da li je došlo do druge faze incidenta, uključujući i to da li je neko napustio vozilo i napao ljude mogućim oštrim oružjem.

„Ovo su nam rekli svedoci - da su navodno tamo ležali ljudi sa ubodnim ranama“, rekao je portparol policije.

Žena ubijena

Jedna osoba je poginula, a 15 je povređeno, od kojih neki kritično, saopštili su vatrogasci nakon što je vozač svojim vozilom uleteo u gomilu na Paradi ponosa u Berlinu.

Kako je preneo Bild, u napadu je ubijena jedna žena.

Završni deo Parade ponosa u Berlinu, uključujući koncerte, otkazan je nakon incidenta, a organizatori su zamolili učesnike da se vrate kući.

„Molim vas, idite kući“, objavili su organizatori parade ponosa u Berlinu „Dan Kristofer ulice“ (CSD) na Instagramu.

Na licu mesta viđeno je najmanje deset vozila hitne pomoći, a policajci su patrolirali parkom.

Prema policiji, u Berlinu se u subotu okupilo „najmanje nekoliko stotina hiljada ljudi“.

Gradonačelnik Berlina Kaj Vegner opisao je incident kao „napad na naše slobodno i otvoreno društvo“.

„Nakon mirnog i šarenog CSD-a, ovaj skup za tolerantan i miran Berlin napadnut je na najbrutalniji način“, rekao je Vegner u saopštenju.

Nemačka ministarka unutrašnjih poslova Aleksandra Dobrint ponudila je podršku saveznih vlasti berlinskim zvaničnicima, rekao je portparol vlade.

Kancelar Fridrih Merc i njegov ministar unutrašnjih poslova „angažovaće se sa posebnom odlučnošću kako bi u potpunosti rasvetlili ovaj gnusni čin i osigurali da bude kažnjen“, rekao je portparol u saopštenju, navodi AFP.