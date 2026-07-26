Nemački proizvođač baterija i akumulatora Varta podneo je zahtev za pokretanje postupka zbog nesolventnosti, potvrđeno je iz Okružnog suda u Štutgartu.

Kako prenosi Bild, sud je u petak saopštio da je primio četiri zahteva za insolventnost, a predmet je prosleđen nadležnom sudiji koji proverava kompletnu dokumentaciju.

Prema dostupnim informacijama, glavni razlog za ovaj potez jeste izostanak novog finansiranja.

Dosadašnji vlasnici, proizvođač automobila Porsche i austrijski preduzetnik Mihael Tojner, prema pisanju nemačkih medija, više nisu spremni da ulažu dodatni novac u kompaniju koja se već duže vreme bori sa ozbiljnim finansijskim problemima.

Varta bi mogla da bude rasprodata

Nemački mediji navode da se podela kompanije na više delova sada smatra gotovo izvesnom.

Među najvećim poveriocima nalaze se Dojče banka i nekoliko hedž fondova, koji planiraju da preuzmu profitabilni deo poslovanja vezan za proizvodnju baterija za široku potrošnju.

Austrijski investitor Mihael Tojner zainteresovan je za sektor mikrobaterija, uključujući dugmaste baterije koje se koriste u slušnim aparatima.

Istovremeno, veliki investitori žele da izdvoje proizvodnju kućnih baterija iz ostatka kompanije.

Baterije koje su stigle i na Mesec

Frankfurter algemajne cajtung još 23. jula objavio je da bi Varta, usled dugotrajne krize, mogla da bude likvidirana i prodata po delovima.

Kompanija je osnovana davne 1887. godine i važi za jednog od najstarijih svetskih proizvođača baterija.

Njeni proizvodi korišćeni su čak i tokom misija sletanja na Mesec, a pored standardnih baterija Varta proizvodi mikrobaterije za slušne aparate, kao i sisteme za skladištenje energije namenjene domaćinstvima i industriji.

Šta je dovelo do krize?

Posle uspešnog povratka na tržište zahvaljujući baterijama za bežične slušalice, kompanija se suočila sa sve jačom konkurencijom proizvođača iz Azije i padom narudžbina.

Prihod od prodaje dugmastih baterija pao je tokom 2022. godine za čak 47 odsto, dok su ukupni prihodi kompanije gotovo prepolovljeni.

Porsche i Mihael Tojner su tokom 2024. godine preuzeli vlasnički udeo u Varti u okviru programa finansijskog restrukturiranja, nakon čega su dotadašnji akcionari ostali bez svojih udela, a kompanija je povučena sa berze.

Poslednji dostupni finansijski izveštaj pokazuje da je Varta tokom 2024. ostvarila promet veći od 790 miliona evra, ali je istovremeno zabeležila gubitak od oko 64,5 miliona evra.

Izvor: Bild / Frankfurter Allgemeine Zeitung