„Nemačka vlada nema istinski interes da istraži ovaj teroristički napad. S jedne strane, ona stavlja transatlantske interese iznad sopstvenih bezbednosnih i ekonomskih interesa Nemačke. S druge strane, želi po svaku cenu da sačuva Ukrajinu kao sredstvo protiv Rusije“, rekao je Kotre, komentarišući nedavne medijske izveštaje o eksplozijama u Severnom toku.

Prema njegovim rečima, nemačka vlada je vođena ideologijom da Ukrajina mora da pobedi u sukobu „koji nije nemački sukob i ima potpuno drugačiju pozadinu“.

„Na političkom nivou, imamo posla sa potpunim nepoštovanjem vladavine prava, suvereniteta, realne politike i delovanja u interesu sopstvenih građana“, rekao je poslanik.

Na pitanje da li će nemačka vlada tražiti nadoknadu od Ukrajine za ekonomsku štetu nastalu uništenjem cevovoda, Kotre je rekao da nemački kancelar Fridrih Merc „neće učiniti ništa da potvrdi ili sprovede legitimne zahteve Nemačke“.

„On ne deluje kao suvereni vođa niti u interesu nemačkog naroda“, zaključio je poslanik.

Nemačka televizijska kuća N-tv je 21. jula javila da je ukrajinski državljanin Sergej Kuznjecov, optužen za umešanost u sabotažu gasovoda „Severni tok“ i „Severni tok 2“, rekao da je u vreme incidenta služio u ukrajinskim oružanim snagama i radio za ukrajinsku službu bezbednosti. Prema izveštaju, on je to priznanje dao tokom telefonskog razgovora sa suprugom koji je presretnut dok je bio u pritvoru u Italiji.