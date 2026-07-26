Preko Severnog morskog puta prolaze trajektorije balističkih raketa, u tom području nalaze se zone borbenog dežurstva ruskih podmornica, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa komandantima Tihookeanske, Severne, Baltičke i Crnomorske flote, kao i Kaspijske flotile.



"Pored toga, svi znamo da preko Severnog morskog puta prolaze trajektorije balističkih raketa. Tamo se nalaze zone borbenog dežurstva naših podmornica, a i druge države pokušavaju da uspostave prisustvo u tom regionu", izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

Kako je istakao, podmornice, opremljene interkontinentalnim balističkim raketama, imaju ključnu ulogu u odvraćanju svakog potencijalnog protivnika.

"Vama, vojnicima, i u prisustvu glavnokomandujućeg Ratne mornarice, ne treba posebno objašnjavati koliko je važna podmornička flota opremljena interkontinentalnim balističkim raketama. Ona je od presudnog značaja za odvraćanje svakog protivnika i za nanošenje neprihvatljive štete u slučaju direktne agresije na Rusku Federaciju i ugrožavanja suvereniteta naše zemlje", naglasio je Putin.

Rusija se na Arktiku oseća sigurno i samouvereno i nastavlja da razvija ekonomske aktivnosti u tom regionu, primenjujući najsavremenije tehnologije.

Predsednik Rusije je istakao da će Arktik biti jedan od ključnih pravaca razvoja zemlje.

"Teško je izmeriti količinu, a još teže novčano proceniti bogatstva kojima Arktik raspolaže", naglasio je Putin.

Cirkon i Posejdon

Rusija u naoružanje uvodi i manje ratne brodove opremljene savremenim naoružanjem.

"Na velikim brodovima pojavljuju se nova sredstva za napad i odbranu. Dovoljno je pomenuti samo 'Cirkon'. Na njemu još treba raditi, pre svega na preciznosti. Ali poslednja upotreba pokazuje da postaje sve precizniji. To je hipersonična raketa", rekao je Putin tokom susreta.