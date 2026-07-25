Bivši komandant britanskih pomorskih snaga Stiv Džermin smatra da Zapad godinama pogrešno procenjuje način na koji ruski predsednik Vladimir Putin donosi ključne odluke.

U razgovoru sa američkim novinarom Takerom Karlsonom rekao je da je još tokom aktivne vojne službe proučavao Putinove intervjue i biografiju kako bi bolje razumeo njegov način razmišljanja.

Prema njegovoj oceni, ruski predsednik odluke donosi na osnovu dugoročnih interesa države, a ne pod uticajem trenutnih političkih pritisaka ili emocija.

"Njegovo ćutanje nije znak slabosti"

Džermin smatra da Zapad često pogrešno tumači Putinovu uzdržanost kao neodlučnost.

Kako je rekao, upravo suprotno – odsustvo trenutne reakcije predstavlja deo pažljivo osmišljene strategije u kojoj se svaki naredni korak pažljivo procenjuje.

Po njegovim rečima, ruski predsednik može da izdrži veliki unutrašnji pritisak i da odluke donosi tek kada proceni da je trenutak povoljan.

Šta bi, po njegovoj proceni, prethodilo svakom većem udaru

Govoreći o mogućem direktnom sukobu Rusije i evropskih država, Džermin je izneo svoju procenu kako bi Moskva postupila u slučaju ozbiljne eskalacije.

Prema njegovim rečima, Putin ne bi odmah izdao naređenje za vojni odgovor.

Umesto toga, smatra da bi prvi korak bio razgovor sa Vašingtonom, nakon čega bi usledila jasna upozorenja evropskim liderima da obustave isporuke oružja Ukrajini.

Takav pristup opisao je kao model "kontrolisane eskalacije", u kojem se protivniku ostavlja prostor da promeni odluku pre nego što dođe do narednog poteza.

"NATO nije spreman za veliki rat"

Bivši britanski admiral izrazio je sumnju da bi NATO u praksi mogao da funkcioniše kao jedinstvena vojna sila u slučaju velikog sukoba sa Rusijom.

On smatra da bi pojedine članice Alijanse odbile da učestvuju u ratu ukoliko bi došlo do direktne konfrontacije, dok bi i podrška javnosti u pojedinim državama bila ozbiljno dovedena u pitanje.

Na kraju je ocenio da Zapad nije bio spreman za rat ovakvih razmera i da su političke odluke prethodnih godina, prema njegovom mišljenju, dodatno povećale rizik od šire eskalacije.

Napomena: Iznete tvrdnje predstavljaju stavove bivšeg britanskog admirala Stiva Džermina iznete u intervjuu i nisu nezavisno potvrđene.

Izvor: Intervju Stiva Džermina za Takera Karlsona