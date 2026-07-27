Opštinski odbor Demokratske narodne partije Nikšić saopštio je danas da pokreće zvaničnu inicijativu prema Skupštini opštine Nikšić, kojom će njihova tri odbornika tražiti da ta opština donese deklaraciju o stavljanju van snage odluke o priznanju tzv. države Kosovo na teritoriji Nikšića.

„Nikšić je kroz čitavu istoriju bio i ostao bastion slobode i srpstva, nepokolebljivi čuvar svetosavskog identiteta, srpskog jezika i pravoslavne vere. Naš grad je uvek prvi ustajao kada je trebalo braniti čast i dostojanstvo naroda, dajući nemerljiv doprinos očuvanju naše tradicije i istorijskog pamćenja“, navode u nikšićkom odboru DNP-a.

Kako kažu u toj partiji, odluka o priznanju lažne države Kosovo, doneta protivno volji ubedljive većine građana Crne Gore, predstavlja jednu od najvećih istorijskih i moralnih mrlja na licu naše države.

„Ta odluka nikad nije imala utemeljenje u narodnoj volji, a posebno ne u volji građana slobodarskog Nikšića. Kosovo i Metohija su neotuđivi deo Srbije i duhovna kolevka našeg naroda“, dodaju.

Ističu da, kao potomci onih koji su Nikšić izgrađivali na temeljima slobode i neraskidivog bratstva, imaju moralnu i istorijsku obavezu da skinu sa tog grada teret saučesništva u otimanju svete srpske zemlje.

„Pozivamo sve odbornike i političke subjekte u SO Nikšić, koji drže do volje građana i istorijske istine, da podrže ovu inicijativu i pokažu da je Nikšić bio i ostao nerazdvojni deo srpskog duhovnog i kulturnog prostora“, poručuju iz Opštinskog odbora Demokratske narodne partije Nikšić.

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