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DNP pokreće inicijativu: Nikšić da poništi priznanje tzv. Kosova
Odbornici DNP-a tražiće da Skupština opštine usvoji deklaraciju o stavljanju van snage odluke o priznanju tzv. Kosova
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