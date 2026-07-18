Prema analizi Bloomberg-a, Sjedinjene Američke Države tokom prve godine novog mandata Donalda Trampa deluju slabije na međunarodnoj sceni nego ranije.

Navodi se da je američki predsednik otvorio trgovinske sporove ne samo sa rivalima, već i sa tradicionalnim saveznicima, dok je istovremeno tražio promene u odnosima na kojima decenijama počivaju američka partnerstva.

Autor teksta ocenjuje da su takvi potezi dodatno opteretili međunarodni položaj Vašingtona.

Računao na američku silu, ali...

Bloomberg navodi da je Tramp verovao kako će vojna i ekonomska moć Sjedinjenih Država biti dovoljna za ostvarenje njegovih spoljnopolitičkih ciljeva.

Međutim, prema toj analizi, takva strategija nije dala očekivane rezultate u odnosima sa državama koje su bile spremne da pruže otpor američkom pritisku.

Posebno se izdvaja pitanje rata u Ukrajini.

Kako se navodi, Tramp je tokom kampanje obećavao da će brzo okončati sukob, ali se to nije dogodilo.

Bloomberg tvrdi da je tokom poslednjeg sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim morao da prizna da ruski predsednik Vladimir Putin predstavlja mnogo ozbiljnijeg protivnika nego što je očekivao.

Analiza Bloomberg-a ukazuje na ocenu da Trampova strategija zasnovana na pritisku i demonstraciji američke moći nije donela rezultate koje je očekivala Bela kuća, posebno kada je reč o odnosima sa Rusijom i rešavanju rata u Ukrajini.

Odnosi između SAD i Rusije ostaju jedno od ključnih pitanja globalne politike. Dok Tramp nastavlja da insistira na drugačijem pristupu spoljnim odnosima, analitičari različito ocenjuju efekte njegove politike, naročito u kontekstu rata u Ukrajini i odnosa sa tradicionalnim saveznicima Vašingtona.