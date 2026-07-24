Rumunija je danas oborila nepoznati dron koji je ušao u njen vazdušni prostor, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.

Letelicu je oborio pilot rumunskog borbenog aviona F-16 nakon što je dron prešao veliki deo teritorije Rumunije.

NATO odmah reagovao

Predsednik Rumunije Nikušor Dan potvrdio je da je dron presretnut i oboren u okrugu Buzau, između mesta Padina i Pogojanela.

Zbog incidenta, rumunske vlasti izdale su upozorenje građanima na jugoistoku zemlje.

Ministarstvo odbrane navelo je da se dron kretao rutom Sulina–Braila–Fetešti–Buzau.

Kako se dodaje u saopštenju, u akciju su bili uključeni rumunski lovci F-16, ali i dva borbena aviona Eurofighter Typhoon italijanskog ratnog vazduhoplovstva, angažovana u okviru NATO misije vazdušne policije.

Dron preleteo oko 200 kilometara

Prema navodima rumunskih vlasti, nepoznati dron preleteo je oko 200 kilometara iznad teritorije Rumunije pre nego što je oboren iznad nenaseljenog područja.

Kako prenosi Rojters, letelica je uspela da izbegne sisteme protivvazdušne odbrane na zemlji, zbog čega su u akciju uključeni borbeni avioni.

Za sada nije saopšteno čije je poreklo drona niti pod kojim okolnostima je ušao u rumunski vazdušni prostor.

Izvor: Reuters