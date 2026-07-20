Jedna turistkinja iz Londona kaže da nije očekivala da će je pojedine usluge na Jadranu koštati više nego u njenom rodnom gradu.

Hrvatska i dalje privlači milione turista zbog prelepog mora, istorijskih gradova, ostrva i mediteranske atmosfere. Međutim, poslednjih godina sve češće se govori o tome da je odmor na Jadranu postao znatno skuplji.

Posebno se to primećuje u popularnim turističkim centrima, gde su cene smeštaja, restorana i pića tokom sezone dostigle nivo koji iznenađuje i goste iz zemalja sa višim standardom.

"Upozorili su me da je Hrvatska skupa, ali nisam očekivala ovo"

Turistkinja iz Londona koja je provela nedelju dana u Splitu ispričala je svoje iskustvo za britanski portal Express.

Kako je navela, bila je oduševljena gradom, atmosferom i lepotama Splita, ali su je pojedine cene neprijatno iznenadile.

"Prijatelji su me upozorili da je Hrvatska postala skuplja, ali nisam zamišljala da će razlika biti toliko velika", rekla je ona.

Najveći šok doživela je u jednom ugostiteljskom objektu kada je za samo dva alkoholna pića platila 42 evra.

"Mislila sam da će London biti skuplji"

Turistkinja kaže da je očekivala više cene na hrvatskoj obali, ali ne i da će neke stvari biti skuplje nego u britanskoj prestonici.

"Mislila sam da će London i dalje biti skuplji, ali jako sam se prevarila", navela je.

Ipak, dodala je da cene u supermarketima u Splitu nisu bile drastično drugačije od onih u Londonu. Problem, kako kaže, nastaje kada se tokom odmora svakodnevno dodaju manji troškovi – kafa, piće, obrok, sladoled ili večera.

Neke stvari u Splitu skuplje nego u Londonu

Prema podacima platforme Numbeo, troškovi života u Londonu su generalno viši nego u Splitu, posebno kada se uračuna stanovanje.

Međutim, pojedini proizvodi i usluge mogu biti skuplji upravo u turističkim delovima Hrvatske.

Turisti posebno izdvajaju:

obroke brze hrane,

bezalkoholna pića,

flaširanu vodu,

pojedine lokalne proizvode.

Razlog je uglavnom turistička sezona i velika potražnja u najposećenijim gradovima.

Hrvatska i dalje privlači turiste, ali cene menjaju sliku

Iako Split nudi veliki broj besplatnih sadržaja – od plaža i šetnje rivom do obilaska istorijskih znamenitosti – mnogi turisti upozoravaju da je potrebno pažljivo planirati budžet.

Posebno oni koji dolaze iz zemalja poput Velike Britanije, gde su navikli na visoke cene, sve češće porede troškove odmora na Jadranu sa velikim evropskim gradovima.

Za mnoge posetioce Hrvatska je i dalje prelepa destinacija, ali pitanje koje se sve češće postavlja jeste: da li je letovanje na Jadranu postalo preskupo u odnosu na ono što turisti dobijaju?