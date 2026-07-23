Novinski list je naveo da Sjedinjene Države sprovode vazdušne napade na Iran skoro dve nedelje nakon što je poslednji prekid vatre propao zbog navodnih iranskih napada na brodove u Ormuskom moreuzu.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u sredu da će Sjedinjene Države uništiti jedan most ili jednu elektranu u Iranu kao odgovor na svaki napad na brod u Ormuskom moreuzu.

„Osim ako administracija nije spremna da značajno podigne ulog – možda značajnim proširenjem liste prihvatljivih ciljeva ili čak raspoređivanjem kopnenih snaga – trenutni ciklus napada i kontranapada će se verovatno nastaviti bez jasne završnice ili predloga Bele kuće“, napisao je novinski list.

Penzionisani visoki oficir američke vojske rekao je, pod uslovom anonimnosti, da se američka vojska upliće u dugotrajne sukobe samo kada je nesigurna u vezi sa tim šta je spremna da uradi.

„Ako nemate pretnju silom i spremni ste da je pratite, nećete ubediti neprijatelja ni u šta“, rekao je izvor.

Politiko je saopštio da nisu pronađeni znaci gomilanja američke vojske u regionu koji bi ukazivali na pripreme za kopnenu operaciju. Broj američkih trupa i vojnih sredstava u regionu ostao je otprilike nepromenjen od početka kampanje u februaru. Neimenovani američki zvaničnik rekao je novinskoj agenciji da je oko 50.000 američkih vojnika trenutno raspoređeno u i oko zone sukoba.

Penzionisana sudija američkog vazduhoplovstva Rejčel VanLendingem izjavila je da proširenje ili intenziviranje udara na iransku civilnu infrastrukturu neće promeniti politiku Teherana.

„Čak i ako su ovi udari koji se šire na veći broj ciljeva civilne infrastrukture zakoniti, oni su neefikasni“, rekla je ona.