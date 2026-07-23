Rubio je, obraćajući se novinarima na marginama samita Asocijacije nacija jugoistočne Azije (ASEAN) u Manili, rekao da Iran nije spreman da postigne sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama.

"Iran moli za sporazum.

Izgleda da Iran nije spreman da postigne dogovor i zbog toga će platiti cenu", rekao je Rubio. On je ocenio da je Teheran svaki put, kada bi postigao sporazum, "ili prekršio njegove odredbe ili promenio uslove".

"Cena koju će Iran plaćati biće sve veća iz noći u noć, dok se ne urazume", poručio je američki državni sekretar.

Na pitanje o iranskim zvaničnicima koji se pozivaju na politiku "oko za oko", Rubio je rekao da je pristup američkog predsednika Donalda Trampa "glava za oko".

"Platiće veoma visoku cenu za stvari koje rade. Već plaćaju visoku cenu", rekao je Rubio, tvrdeći da je industrijska infrastruktura zemlje "uništena", što je rezultiralo u "milijardama" dolara štete.

Govoreći o situaciji u Jemenu, Rubio je izrazio nadu da će jemenski pobunjenički pokret Huti doprineti smirivanju tenzija.

"Iran ih je obmanuo", rekao je on.

Rubio se osvrnuo i na nedavno najavljeni sporazum sa Saudijskom Arabijom u oblasti civilne nuklearne saradnje, navodeći da će, nakon zvaničnog objavljivanja, dokument morati da prođe proceduru obaveštavanja američkog Kongresa.

"Nakon toga, moći ćemo detaljnije da govorimo o sporazumu, ali dovoljno je reći da Sjedinjene Američke Države uvek nastoje da sklapaju sporazume o saradnji sa svojim saveznicima", rekao je Rubio.

On je Saudijsku Arabiju nazvao strateškim saveznikom Vašingtona i dodao da SAD žele da države koje se opredele za mirnodopski civilni nuklearni program u toj oblasti sarađuju sa Amerikom, a ne sa drugim zemljama.

Prema medijskim navodima, administracija predsednika Donalda Trampa planira da narednih dana uputi američkom Kongresu sporazum sa Saudijskom Arabijom, nakon što su dve strane prošle godine u Rijadu potpisale preliminarni sporazum.

Ovogodišnji samit ASEAN-a održava se u Manili, glavnom gradu Filipina od 20. do 24. jula pod temom "Upravljanje našom budućnošću, zajedno".

Ključni prioriteti, navodi se na sajtu filipinskog predsedavanja, uključuju unapređenje regionalne bezbednosti, finalizaciju "Kodeksa ponašanja u Južnom kineskom moru", ubrzanje Okvirnog sporazuma o digitalnoj ekonomiji ASEAN-a (DEFA) i obeležavanje 50. godišnjice Ugovora o prijateljstvu i saradnji.

Samitu prisustvuju delegacije svih 11 država članica, kao i partneri iz SAD, Indije, Kanade, Rusije, Kine, Južne Koreje, Japana, Australije, Novog Zelenda, Velike Britanije i Evropske unije.