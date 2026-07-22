Velika Britanija i Nemačka rade na razvoju novog raketnog sistema dugog dometa koji bi, prema planovima dve zemlje, mogao da pogodi komandne centre, logistička čvorišta i druge vojne ciljeve udaljene više od 2.000 kilometara.

Program nosi naziv Deep Precision Strike (DPS) i predviđa razvoj nove generacije krstarećih i hipersoničnih projektila, dok se tehnički detalji i dalje drže u tajnosti.

Rakete za udare duboko iza fronta

Prema informacijama koje prenose britanski i nemački mediji, razmatraju se dva osnovna koncepta.

Prvi podrazumeva razvoj krstarećeg projektila sa smanjenom radarskom uočljivošću, koji bi mogao da zaobiđe protivvazdušnu odbranu.

Drugi koncept odnosi se na hipersonični projektil sposoban da leti najmanje pet puta brže od zvuka.

Britansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da će novi sistemi imati domet veći od 2.000 kilometara, dok nemački list Velt navodi da bi prvi projektili mogli da budu operativni oko 2034. godine.

Milijarde evra za novo oružje

Program je deo šire evropske inicijative za razvoj oružja velikog dometa i smanjenje zavisnosti od američkih raketnih sistema.

Prema britanskim procenama, 12 država planira da tokom naredne decenije uloži više od 50 milijardi dolara u razvoj sistema za duboke precizne udare.

London i Berlin navode da će novo oružje biti namenjeno gađanju vojnih štabova, baza, skladišta, železničkih čvorišta i drugih strateških ciljeva.

Kritike zbog sporog razvoja

Deo vojnih analitičara smatra da je planirani rok za završetak projekta previše dug.

Bivši komandant američkih kopnenih snaga u Evropi Ben Hodžis ocenio je da je neprihvatljivo čekati gotovo deset godina na razvoj sistema koji bi trebalo da odgovori na savremene bezbednosne izazove.

Britanija i Nemačka, međutim, ističu da projekat predstavlja jedan od ključnih stubova buduće evropske odbrambene saradnje u okviru NATO-a.

Izvor: Welt / Ministarstvo odbrane Velike Britanije