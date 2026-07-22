Velika akcija nemačkih istražnih organa sprovedena je u sedištu Dojče banke u Frankfurtu, gde su istražitelji prikupljali dokumentaciju u okviru istrage o sumnjivoj poreskoj šemi koja je, prema procenama tužilaštva, nemački budžet oštetila za više od 350 miliona evra.

Akciju vodi Glavno tužilaštvo u Dizeldorfu, a pretresi su istovremeno obavljeni i u prostorijama Postbanke u Bonu.

Pod lupom bivši rukovodioci

Prema pisanju nemačkih medija Business Insider, Die Welt i Süddeutsche Zeitung, pod istragom se nalazi deset bivših visokih rukovodilaca Postbanke.

Istražitelji sumnjaju da su u periodu između 2008. i 2010. godine podnošene netačne ili nepotpune prijave poreza na dobit pravnih lica, čime je, prema procenama, država oštećena za stotine miliona evra.

Tokom pretresa istražitelji pokušavaju da utvrde ko je odobravao sporne transakcije, kako su one prijavljivane poreskim organima i koliku su finansijsku korist ostvarili njihovi učesnici.

Dojče banka saopštila je da se njene prostorije pretresaju u svojstvu treće strane i da u potpunosti sarađuje sa istražnim organima.

Šta su "kum-kum" transakcije?

Predmet istrage su takozvane "kum-kum" transakcije.

Reč je o poreskim aranžmanima u kojima su strani investitori neposredno pre isplate dividendi privremeno prenosili akcije nemačkih kompanija na domaće banke kako bi iskoristili povoljniji poreski tretman i umanjili obaveze prema državi. Nakon isplate dividendi, akcije su vraćane prvobitnim vlasnicima.

Za razliku od nezakonitih "kum-eks" poslova, "kum-kum" transakcije same po sebi nisu bile zabranjene. Međutim, nemački sudovi i tužilaštva sve češće zaključuju da predstavljaju zloupotrebu poreskih propisa kada je jedini cilj takvih aranžmana bio izbegavanje plaćanja poreza.

Treća velika istraga ove godine

Ovo je već treći put tokom 2026. godine da se Dojče banka našla na meti istražnih organa.

Početkom godine Savezna kriminalistička služba Nemačke (BKA) pretresla je njene kancelarije u Frankfurtu i Berlinu zbog sumnje da banka nije na vreme prijavljivala sumnjive transakcije povezane sa mogućim pranjem novca.

Prošle sedmice pretresena je i jedna poslovnica Dojče banke u Frankfurtu u okviru druge istrage, dok je najnovija akcija usmerena na poslovanje nekadašnje Postbanke i sumnju da su sporni poreski aranžmani nemački budžet koštali više od 350 miliona evra.

Izvor: Business Insider, Die Welt, Süddeutsche Zeitung