Maslinovo ulje važi za jednu od najzdravijih namirnica u kuhinji, ali mnogi ne znaju da može izgubiti kvalitet mnogo pre nego što istekne rok trajanja. Nepravilno skladištenje, toplota, svetlost i vazduh ubrzavaju proces užeglosti, zbog čega ulje menja miris i ukus.

Dobra vest je da nije potrebna laboratorijska analiza da biste utvrdili da li je ulje pokvareno – često je dovoljan samo jedan miris.

Kako prepoznati da je maslinovo ulje užeglo?

Najjednostavniji način jeste da otvorite bocu i pomirišete njen sadržaj.

Sveže ekstra devičansko maslinovo ulje karakterišu:

prijatan miris sveže masline;

voćne note;

miris pokošene trave;

blaga pikantnost ili nota bibera.

Ako umesto toga osetite ustajao, težak ili voskast miris, koji mnogi opisuju kao miris starih voštanih bojica, kartona ili buđi, velika je verovatnoća da je ulje užeglo.

Takvo ulje više nema karakterističnu aromu i može znatno pokvariti ukus hrane.

Da li je pokvareno maslinovo ulje opasno?

Užeglo maslinovo ulje uglavnom nije zdravstveno opasno ako se slučajno konzumira u manjoj količini, ali zbog oksidacije gubi kvalitet, aromu i deo svojih korisnih svojstava.

Najveći problem je što može pokvariti ukus salata, testenina, ribe i drugih jela u kojima se koristi bez termičke obrade.

Ako primetite neprijatan miris ili gorak, ustajao ukus, najbolje je da ulje zamenite novim.

Koliko traje maslinovo ulje?

Neotvorena boca maslinovog ulja u proseku može zadržati kvalitet 18 do 24 meseca od proizvodnje, u zavisnosti od načina čuvanja i proizvođača.

Prilikom kupovine obratite pažnju ne samo na rok trajanja već i na datum berbe, ako je naveden na etiketi.

Što je ulje bliže datumu berbe, veća je verovatnoća da će imati puniju aromu i bolji kvalitet.

Zašto nije uvek isplativo kupovati veliku bocu?

Velika pakovanja često deluju ekonomičnije, ali ako ulje koristite retko, postoji mogućnost da će izgubiti svežinu pre nego što ga potrošite.

Zbog toga stručnjaci preporučuju da kupujete količinu koju ćete potrošiti u naredna dva do tri meseca nakon otvaranja.

Na taj način sačuvaćete kvalitet ulja i izbeći bacanje proizvoda koji je izgubio aromu.

Kako pravilno čuvati maslinovo ulje?

Najveći neprijatelji maslinovog ulja su:

toplota;

svetlost;

vazduh.

Da bi što duže zadržalo kvalitet, čuvajte ga:

u tamnoj staklenoj boci ili limenci;

na hladnom i suvom mestu;

u zatvorenom kuhinjskom ormariću ili ostavi;

dalje od šporeta, rerne i drugih izvora toplote.

Nakon svake upotrebe bocu dobro zatvorite kako biste smanjili kontakt ulja sa vazduhom i usporili proces oksidacije.

Jedan jednostavan test može vam sačuvati ukus jela

Pre nego što maslinovo ulje dodate u salatu ili neko drugo jelo, odvojite nekoliko sekundi da ga pomirišete. Svež, voćni miris znak je da je ulje i dalje kvalitetno, dok ustajao i voskast miris ukazuje da je vreme za novu bocu.

Pravilnim čuvanjem i kupovinom odgovarajuće količine produžićete vek trajanja maslinovog ulja i sačuvati njegov prepoznatljiv ukus i aromu.