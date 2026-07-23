Međutim, novo istraživanje pokazuje da stvari nisu baš tako jednostavne i da mikroorganizmi mogu da se rasprše bez obzira na položaj daske.

Studija objavljena u stručnom časopisu American Journal of Infection Control pokazala je da bakterije ne nestaju kada je daska spuštena. Umesto toga, njihov pravac kretanja se menja.

Istraživači su utvrdili da se pri puštanju vode sa spuštenom daskom više bakterija zadržava ispred i sa leve strane WC šolje, dok se sa podignutom daskom mikroorganizmi ravnomernije raspršuju po okolnom prostoru. Drugim rečima, položaj daske ima znatno manji uticaj nego što se ranije mislilo.

Mnogo važniju ulogu, prema stručnjacima, ima redovno čišćenje. Istraživanje je pokazalo da dezinfekciona sredstva namenjena kupatilima mogu da uklone i do 99,99 odsto patogenih bakterija, što je posebno važno u domaćinstvima u kojima neko ima stomačne ili crevne infekcije.

Poslednjih godina internetom kruže i brojni trikovi za održavanje higijene WC šolje. Jedan od najpoznatijih podrazumeva paljenje obične šibice, njeno ubacivanje u WC šolju i spuštanje daske. Veruje se da sumpor sa vrha šibice može kratkotrajno da osveži prostor i doprinese smanjenju neprijatnih mirisa.

Pominje se i stari trik sa čenom belog luka, koji sadrži alicin – jedinjenje poznato po antibakterijskim svojstvima. Ipak, za ove metode nema dovoljno dokaza da mogu zameniti klasičnu dezinfekciju.

Stručnjaci zato naglašavaju da su ovakvi trikovi samo pomoćno rešenje. Najbolja zaštita od bakterija i dalje je redovno i temeljno čišćenje WC šolje odgovarajućim dezinfekcionim sredstvima, najmanje jednom nedeljno, uz češće održavanje ako kupatilo koristi više članova domaćinstva ili ako je neko u kući bolestan.