Azijske rafinerije razmatraju preusmeravanje isporuka sirove nafte iz saudijske luke Dženbu (Janbu) preko Sueckog kanala, nakon što su jemenski Huti zapretili napadima na brodove koji koriste saudijske luke na Crvenom moru, što dodatno povećava zabrinutost za stabilnost globalnog snabdevanja energentima.

Prema navodima trgovaca i izvora iz naftne industrije, pojedini tankeri koji su prevozili saudijsku naftu ka Aziji već su promenili rutu u Crvenom moru, dok kompanije razmatraju alternativne pravce preko Sueckog kanala, a po potrebi i oko Rta dobre nade, uprkos znatno dužem putovanju i većim troškovima transporta, preneo je Rojters.

Južnokorejska kompanija Hyundai Oilbank među onima je koje razmatraju korišćenje egipatskog naftovoda SUMED, koji omogućava transport sirove nafte između Crvenog i Sredozemnog mora bez prolaska potpuno natovarenih tankera kroz Suecki kanal.

Pretnje Huta usledile su nakon najave pomorske blokade saudijskih luka na Crvenom moru, što predstavlja novu eskalaciju bezbednosne krize izazvane sukobom između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Zbog povećanog rizika, pomorski saobraćaj kroz moreuz Bab el Mandeb i Ormuski moreuz dodatno je usporen.

Analitičari upozoravaju da bi preusmeravanje tankera moglo da produži vreme isporuke za dve do četiri sedmice i značajno poveća troškove prevoza i osiguranja, što bi se moglo odraziti i na svetske cene nafte.

Saudijska luka Dženbu poslednjih meseci postala je ključna izvozna tačka za naftu namenjenu međunarodnim tržištima, a isporuke iz te luke dostigle su više od četiri miliona barela dnevno, što je rekordni nivo i višestruko više nego godinu dana ranije.