Ova tradicija potiče iz antičkog Rima, a kasnije se razvila u viktorijanskoj Engleskoj, kada je simbolika cveća (poznata kao "jezik cveća" ) postala veoma popularna.

Ideja je da cvet koji prirodno cveta u određenom periodu godine simbolično predstavlja osobe rođene u tom mesecu. Svaki cvet nosi određeno značenje koje se povezuje sa osobinama, emocijama ili životnim vrednostima.

Januar

Karanfil je cvet koji se povezuje sa januarom, a simbolizuje divljenje, odanost i poštovanje. Najbolje uspeva na sunčanom položaju u plodnom i dobro dreniranom zemljištu. Može se saditi u proleće ili tokom jeseni, a za dugotrajno i obilno cvetanje potrebno mu je dovoljno svetlosti i redovno zalivanje. Karanfil se vekovima povezuje sa raznim simbolima i verovanjima. Ružičasti karanfil vremenom postao simbol majčinske ljubavi, nežnosti i bezuslovne brige.

Februar

Ljubičica predstavlja vernost, skromnost i iskrenost, zbog čega se vekovima smatra simbolom tihih, ali snažnih osećanja. Najbolje joj odgovaraju polusenovita mesta i umereno vlažno, dobro propusno zemljište. Dobro je redovno uklanjati mrtve cvetove kako bi biljka mogla da proizvede nove pupoljke, a najbolje uspeva u zatvorenom prostoru na svetlom mestu bez direktne sunčeve svetlosti. Uprkos svojim malim cvetovima, ljubičica ostavlja snažan utisak svojim nežnim mirisom i često je jedna od prvih biljaka koje objavljuju dolazak proleća.

Mart

Narcis simbolizuje nove početke, nadu i optimizam, pa ne čudi što se povezuje sa dolaskom proleća. Zbog svoje simbolike u brojnim zemljama, postao je simbol podrške ljudima koji boluju od raka i često se koristi u humanitarnim akcijama za podizanje svesti o ovoj bolesti. To je lukovičasta biljka koja raste iz godine u godinu na istom mestu ako joj odgovaraju uslovi rasta. Najbolje uspeva na sunčanom položaju u dobro dreniranom zemljištu, a da bi cvetala što duže tokom proleća, potrebno ju je redovno zalivati.

April

Bela rada se tradicionalno povezuje sa čistoćom i dobrotom. Najbolje uspeva na sunčanom položaju sa dovoljno vlage u zemljištu, a redovno uklanjanje uvenulih cvetova podstiče razvoj novih pupoljaka. Iako deluje nežno, veoma je otporna biljka koja se lako prilagođava različitim uslovima i često cveta tokom većeg dela proleća.

Maj

Ljiljan simbolizuje nadu, odanost i majčinstvo i smatra se jednom od najlepših baštenskih biljaka zbog svojih elegantnih cvetova. Za zdrav rast potrebno mu je puno sunca i propusno zemljište koje neće zadržavati višak vode. Ne toleriše dugotrajno zadržavanje vlage oko korena, pa je dobra drenaža jedan od najvažnijih preduslova za uspešno uzgoj. Njeni veliki, mirisni cvetovi često postaju centralni deo bašte tokom kasnog proleća i ranog leta.



Jun

Ruža je cvet juna i vekovima simbolizuje ljubav, naklonost i romantiku. Najbolje uspeva na sunčanom ili blago osenčenom mestu u hranljivom i dobro dreniranom zemljištu. Redovno orezivanje, prihranjivanje i uklanjanje uvenulih cvetova podstiču formiranje novih pupoljaka i produžavaju period cvetanja. Zahvaljujući velikom broju sorti, ruže se mogu uklopiti u skoro svaku baštu, bez obzira na njenu veličinu.



Jul

Delfinijum, poznat i kao nimfa, simbolizuje dostojanstvo, vedrinu i pozitivnu energiju. Ne podnosi presađivanje, ali voli sunce, hranljivo zemljište i redovno zalivanje. Zbog visoke stope cvetanja, često mu je potrebna podrška. Njegovi visoki klasovi puni cvetova unose živost u cvetne gredice i privlače pčele i leptire.

Avgust

Gladiola simbolizuje snagu karaktera, iskrenost i istrajnost. Lukovice se sade u proleće, kada se zemljište dovoljno zagreje i prođe opasnost od prolećnih mrazeva, a zbog visokih stabljika, biljci je često potreban oslonac kako se ne bi savijala pod težinom cvetova. Ako želite da duže uživate u cvetanju, lukovice možete posaditi više puta tokom proleća. Veliki cvetovi se postepeno otvaraju od dna ka vrhu stabljike i dugo ostaju dekorativni.

Septembar

Zvezda simbolizuje ljubav, nežnost i mudrost i jedno je od obeležja kasnog leta i jeseni. Najbolje uspeva u propusnom zemljištu koje zadržava dovoljno vlage, a toleriše i laganu delimičnu senku. Uklanjanje uvelog cvetova i blago skraćivanje izdanaka podstaći će novo cvetanje i gušći rast. Cvetovi ove biljke su važan izvor hrane za pčele, leptire i druge oprašivače tokom perioda kada većina drugih biljaka prestaje da cveta.

Oktobar

Kadifica se tradicionalno povezuje sa toplinom, kreativnošću i istrajnošću. Najviše joj odgovara sunčan položaj i propusno zemljište, dok prekomerno prihranjivanje podstiče razvoj lišća na račun cvetova. Intenzivan miris ove biljke može pomoći u odbijanju određenih štetočina, pa se često sadi sa povrćem i začinskim biljem. Cveta do prvih jakih mrazeva, zbog čega bašta dugo ostaje ispunjena živim bojama.

Novembar

Hrizantema je cvet koji se najčešće povezuje sa lojalnošću, iskrenošću i dugovečnošću. Za obilno cvetanje potrebno joj je najmanje šest sati direktne sunčeve svetlosti dnevno i plodno, dobro drenirano zemljište. Najbolje je zalivati je u osnovi biljke kako vlaga ne bi ostajala na listovima i povećavala rizik od bolesti. Zahvaljujući velikom broju sorti, može se naći u različitim bojama i veličinama, pa se lako uklapa u svaku baštu.

Decembar

Božikovina nosi značenje zaštite, nade i sreće i često se povezuje sa božićnim praznicima. Najbolje uspeva u polusenci ili na mestu koje je deo dana zaštićeno od jakog sunca, a odgovara joj propusno i blago kiselo zemljište. Prepoznatljiva je po sjajno zelenim listovima i jarko crvenim bobicama koje dodaju boju bašti čak i tokom zime. Zbog svog dekorativnog izgleda, često se koristi za izradu prazničnih venaca i zimskih aranžmana, piše Martha Stewart.