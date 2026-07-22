Predsednik SAD Donald Tramp objavio je novo upozorenje Iranu, najavljujući da će svaki budući napad na brodove u Ormuskom moreuzu biti praćen američkom vojnom odmazdom.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je poručio da će Sjedinjene Američke Države gađati po jedan infrastrukturni objekat u Iranu za svaki napad na brodove u tom strateški važnom pomorskom prolazu.

- Od ovog trenutka, svaki put kada Islamska Republika Iran bude pucala na neki brod u Ormuskom moreuzu, bilo raketom, projektilom, dronom ili bilo kojim drugim oružjem, Sjedinjene Američke Države bombardovaće i uništiti jedan most ili elektranu, uključujući one koji se nalaze pored ili u glavnom gradu Teheranu - napisao je Tramp.

U fokusu Ormuski moreuz

Nova poruka američkog predsednika dolazi u trenutku pojačanih tenzija između Vašingtona i Teherana, dok se sukob sve više fokusira na Ormuski moreuz, jednu od najvažnijih svetskih ruta za transport nafte i prirodnog gasa.

Prema navodima iz teksta, američka vojska nastavila je vazdušne udare na iranske ciljeve, a među metama su bili hangari i skladišta dronova.

Istovremeno je zabeležen znatan pad broja trgovačkih brodova koji prolaze kroz Ormuski moreuz. Navodi se da su tokom utorka tuda prošla samo tri teretna broda, dok nije registrovan prolazak velikih tankera za prevoz sirove nafte niti brodova sa tečnim prirodnim gasom.

Najava automatske odmazde

Tramp je i ranije iznosio slične pretnje, ali je ovog puta prvi put javno definisao, kako navodi, princip po kojem bi svaki iranski napad na brodove bio praćen udarom na jedan infrastrukturni objekat u Iranu.

Njegova izjava predstavlja dodatno zaoštravanje retorike u trenutku kada su odnosi između dve zemlje na jednom od najnižih nivoa poslednjih godina.

Izvor: Truth Social