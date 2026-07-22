Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da je glavni zadatak vlasti da podstaknu strukturne promene u privredi i pokrenu novi investicioni ciklus.

Putin je rekao da je ruski savezni budžet u junu zabeležio suficit od 196 milijardi rubalja (oko 2,1 milijardu evra), zahvaljujući rastu prihoda i od nafte i gasa, kao i ostalih budžetskih prihoda, prenose RIA Novosti.

Prihodi koji ne potiču od nafte i gasa u drugom kvartalu porasli su za 25 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dodao je on.

Prema njegovim rečima, bruto domaći proizvod (BDP) Rusije porastao je u maju za 0,3 odsto, dok je u prvih pet meseci ove godine zabeležen rast od 0,2 odsto.

Putin je naveo i da je ubrzanje kreditiranja doprinelo povećanju novčane mase, koja je zaključno sa 1. julom bila veća za 13 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

"To nam daje osnov da očekujemo dalji rast domaće tražnje", rekao je Putin, prenosi Tanjug.

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