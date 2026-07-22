Francusko tužilaštvo saopštilo je da je Danijel Siad (69), lovac na talente i regruter modela koji je godinama povezivan sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, pronađen mrtav u svom domu nedaleko od Pariza.

Njegovo telo pronađeno je u ponedeljak uveče, a nadležni su najavili obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Njegovo ime gotovo 2.000 puta u Epsteinovim dokumentima

Siadovo ime pojavljuje se gotovo 2.000 puta u Epsteinovim dosijeima koje je ranije objavilo američko Ministarstvo pravde.

Prema pisanju francuskih medija, najmanje pet žena optužilo ga je za silovanje i trgovinu ljudima, što je on tokom života odlučno negirao.

Njegov advokat izjavio je za Rojters da Siad nikada nije bio formalno optužen niti je protiv njega vođen sudski postupak.

U intervjuu koji je u maju dao francuskoj televiziji BFM, Siad je tvrdio da je njegov odnos sa Epstinom bio isključivo profesionalne prirode.

Drugi čovek povezan sa Epstinom koji je umro u Francuskoj

Siad je drugi muškarac javno povezan sa Džefrijem Epstinom koji je preminuo u Francuskoj.

Francuske vlasti su 2020. godine uhapsile agenta za modele Žan-Lika Brunela, koji je bio optužen da je Epstinu obezbeđivao mlade žene.

Brunel je 2022. godine pronađen obešen u zatvorskoj ćeliji, gde je proveo 14 meseci čekajući suđenje zbog optužbi za silovanje maloletnica i seksualno uznemiravanje.

Podsetimo, Džefri Epstin je preminuo u zatvoru 2019. godine dok je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima radi seksualne eksploatacije.

Francusko tužilaštvo za sada nije saopštilo da li postoji bilo kakva sumnja u vezi sa okolnostima Siadove smrti.

Izvor: Reuters