Predsednik opštine Nova Varoš dr Branko Bjelić, a na predlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, proglasio je vanrednu situaciju u delu teritorije opštine zbog velikih posledica koje su višednevne vremenske nepogode ostavile na poljoprivredu i putnu infrastrukturu.Obilne padavine i grad, koji su područje opštine zahvatili od nedelje, a najveći intenzitet dostigli u ponedeljak i utorak, naneli su najveću štetu u pojedinim selima, zbog čega je odlučeno da se hitno pristupi sanaciji posledica.

Vanredna situacija proglašena je u mesnim zajednicama Negbina, Burađa, Ojkovica, Jasenovo, Amzići, Trudovo, Debelja, Štitkovo i Božetići, kao i u delu mesne zajednice Akmačići.

U lokalnoj samoupravi navode da su upravo ova područja pretrpela najveća oštećenja zbog nevremena, dok će se šteta u ostalim delovima opštine biti otklanjana kroz redovne aktivnosti.

- Već juče smo obišli teren kako bismo procenili razmere štete. U pojedinim selima ona je znatno veća nego u ostatku opštine, pa smo odlučili da uvedemo vanrednu situaciju kako bismo na najbrži način sanirali pre svega putnu infrastrukturu, koja je od posebnog značaja za poljoprivrednike i njihove radove - rekao je Bjelić.

Opština je obrazovala dve komisije koje će procenjivati štetu

Opština je obrazovala dve komisije koje će procenjivati štetu na poljoprivrednim usevima, kao i jednu komisiju zaduženu za procenu štete na građevinskim objektima. Prema prvim informacijama, veća oštećenja na stambenim objektima nisu zabeležena, dok su najviše stradali pomoćni i ekonomski objekti, poput štala, šupa i drugih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje.

Predsednik opštine pozvao je građane da prijave nastalu štetu Sektoru za vanredne situacije, naglasivši da će lokalna samouprava, u skladu sa zakonskim mogućnostima i raspoloživim budžetskim sredstvima, pružiti pomoć svima kojima bude potrebna.

"Raketa ima dovoljno, problem nije u opremi već u nedostatku ljudi"

Govoreći o protivgradnoj zaštiti, Bjelić je rekao da na teritoriji opštine postoji 14 protivgradnih stanica, ali da je zbog nedostatka strelaca trenutno u funkciji svega sedam.

- Raketa ima dovoljno, problem nije u opremi već u nedostatku ljudi koji bi radili taj posao. U ponedeljak su četiri protivgradne stanice dejstvovale sa deset raketa, dok je u utorak jedna stanica ispalila dve rakete. Sigurno je da je njihovo dejstvo umanjilo štetu, ali su posledice nevremena, posebno na usevima koji još nisu požnjeveni, i dalje velike - rekao je Bjelić.

Komisije će i narednih dana obilaziti teren i evidentirati nastalu štetu, nakon čega će biti poznate preciznije procene ukupnih posledica nevremena na području opštine Nova Varoš.

(Tanjug)