Bugarski parlament danas je izglasao odluku kojom se američkoj vojsci omogućava korišćenje vazdušne baze Bezmer za potrebe logističke podrške operacijama na Bliskom istoku.

Za predlog vlade glasalo je 136 poslanika, protiv je bilo 13, dok su dva poslanika ostala uzdržana.

Odlukom je odobreno razmeštanje do osam američkih aviona KC-135 za dopunu goriva u vazduhu, zajedno sa oko 250 pripadnika osoblja i pratećom opremom. Razmeštanje će trajati od petka do 1. oktobra.

Sofija: Nećemo učestvovati u vojnim operacijama

Bugarski premijer Rumen Radev naglasio je da je potpuno isključena mogućnost da se sa teritorije Bugarske izvode vojne operacije na Bliskom istoku.

Prema njegovim rečima, američki avioni u bazi Bezmer biće korišćeni isključivo za logističke zadatke, odnosno dopunu goriva tokom leta van bugarskog vazdušnog prostora.

Ministar odbrane: Dobili smo garancije SAD

Ministar odbrane Dimitri Stojanov izjavio je da su preduzete sve neophodne mere kako bi Bugarska ostala van eventualnih sukoba.

Kako je rekao, Sofija je od svog strateškog partnera, Sjedinjenih Američkih Država, dobila garancije da će rizici po nacionalnu bezbednost biti svedeni na minimum.

Novo razmeštanje usledilo je nakon zahteva Ambasade SAD u Sofiji.

Baza Bezmer koristi se zajednički

Vazdušna baza Bezmer nalazi se oko 260 kilometara jugoistočno od Sofije i koristi se u skladu sa Sporazumom o odbrambenoj saradnji između Bugarske i SAD, potpisanim 2006. godine.

Na osnovu tog sporazuma, baza predstavlja zajednički objekat koji koriste bugarske i američke oružane snage.

Izvor: Tanjug