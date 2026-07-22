Snimak koji je objavila Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) postao je predmet rasprave nakon što su pojedini vojni analitičari izneli tvrdnje da prikazuje napad na lokaciju na kojoj se nalaze stare čaure avionskih bombi ili drugi metalni otpad.

Prema navodima koje prenosi Clash Report, geolokacijom je utvrđeno da se mesto udara nalazi na vojnom delu aerodroma Bušer u Iranu, u blizini grada u kojem se nalazi i iranska nuklearna elektrana.

Tvrdnje o satelitskim snimcima

Kako se navodi, satelitski snimci pokazuju da se sporni objekti na toj lokaciji nalaze već oko 15 godina.

Za sada nema zvanične potvrde da su u pitanju upravo stare avionske čaure niti da je meta napada bila ta lokacija.

CENTCOM: Nastavljeni udari na Iran

Ranije danas CENTCOM je saopštio da su američke snage izvele još jedan talas napada na ciljeve u Iranu, jedanaestu noć zaredom.

Prema navodima američke vojske, cilj operacije je smanjenje sposobnosti Irana da ugrožava plovidbu komercijalnih brodova kroz Ormuski moreuz.

Američka strana navodi da su mete bili vojni operativni centri, pomorski kapaciteti, hangari za avione, skladišta dronova i druga vojna logistička infrastruktura.

Tvrdnje o navodnom promašaju zasnivaju se na analizama objavljenim na društvenim mrežama i u ovom trenutku nisu nezavisno potvrđene.

Izvor: Clash Report / Sky News