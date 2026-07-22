Prema navodima RTV Rijnmond, ekipe Hitne pomoći zbrinjavaju povređene u tramvajima i na kolovozu, prenosi NL Tajms.

Jedna osoba ostala je zaglavljena u tramvaju, ali su je vatrogasci izvukli i prevezli u bolnicu.

Regionalna služba za vanredne situacije prvobitno je saopštila da je povređeno 18 osoba, uključujući dvoje sa teškim povredama, ali je kasnije korigovala podatke na najmanje 15 povređenih, među kojima je jedna osoba u kritičnom stanju.

Nesreća se dogodila oko 11.10 časova.

Prema snimcima sa nadzornih kamera, jedan tramvaj velikom brzinom naišao je iz pravca centra grada i udario u drugi tramvaj koji je stajao ispred podignutog mosta.

U sudaru je jedan tramvaj iskočio iz šina, a delovi vozila i staklo rasuli su se po kolovozu.

Portparol vatrogasne službe rekao je za NOS da su u nesreći oštećena i dva automobila.

Na lice mesta upućen je veliki broj policajaca, vatrogasaca i ekipa hitne pomoći.

Gradski prevoznik RET saopštio je da za sada ne može da govori o uzroku nesreće.

"Videli smo snimke i duboko smo potreseni. Saosećamo sa povređenima i putnicima koji su se nalazili u tramvajima", navela je kompanija.

Portparol RET-a rekao je za NOS da su tramvaji opremljeni tasterom ili pedalom koje vozač mora neprekidno da drži pritisnutim.

Ukoliko ih otpusti, tramvaj se automatski zaustavlja.

Napajanje kontaktne mreže je isključeno, a most Erazmus privremeno je zatvoren za saobraćaj.

Pre nešto više od godinu dana, 11. jula 2025, dva tramvaja istog prevoznika sudarila su se na trgu Kruisplein u centru Roterdama, kada je povređeno osam osoba, prenosi Tanjug.

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