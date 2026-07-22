Premijer Bugarske Rumen Radev rekao je da je "kategorički isključeno" da se vojne operacije na Bliskom istoku izvode sa bugarske teritorije, preneo je Rojters.

"Ovi avioni-tankeri namenjeni su isključivo logističkim misijama i dopunjavaće gorivo van bugarskog vazdušnog prostora", rekao je Radev, preneli su bugarski mediji.

Bugarska vlada je u ponedeljak saopštila da će od parlamenta zatražiti odobrenje za raspoređivanje do osam američkih aviona-tankera u vazduhoplovnoj bazi Bezmer, oko 260 kilometara jugoistočno od Sofije.

Očekuje se da će parlament podržati predlog na sednici tokom dana. Plan je izazvao reakciju Teherana.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai upozorio je da Bugarska ne bi trebalo da dozvoli Sjedinjenim Američkim Državama korišćenje svoje teritorije za vojne operacije protiv Irana.

Prema njegovim rečima, takav potez učinio bi Sofiju "saučesnikom agresora i prekršilaca međunarodnog prava".

BONUS VIDEO