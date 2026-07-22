Školski helikopter tipa R-44 srušio se danas tokom trenažnog leta u mestu Temeli, u okrugu Sindžan kod Ankare, a u nesreći je poginula jedna osoba, dok je druga zadobila povrede.

Prema saopštenju kancelarije guvernera Ankare, letelica je pala oko 10.02 časova, nakon čega su na mesto nesreće odmah upućene ekipe žandarmerije i hitnih službi koje su obezbedile područje.

Poginuo pilot, major povređen

Turski ministar pravde Akin Gurlek potvrdio je da je u nesreći stradao pilot u penziji, pukovnik Jasaozden Bakal.

Povređen je pripadnik Ratnog vazduhoplovstva, major Bilgehan Kurtoglu, koji je prebačen na lečenje.

- Sa dubokom tugom sam primio vest da je tokom školskog leta u nesreći helikoptera poginuo pilot, penzionisani pukovnik Jasaozden Bakal. Njegovoj porodici i bližnjima upućujem iskreno saučešće, a majoru Bilgehanu Kurtogluu želim brz oporavak - poručio je Gurlek.

Pokrenuta istraga

Kancelarija glavnog javnog tužioca za zapadni deo Ankare saopštila je da je otvorena zvanična istraga o uzroku pada helikoptera.

Za vođenje postupka određena su dva tužioca koja će, pod nadzorom zamenika glavnog javnog tužioca, ispitati sve okolnosti koje su dovele do nesreće.

Ministar pravde istakao je da će istraga biti sprovedena temeljno i da će biti razmotreni svi mogući uzroci pada letelice.

Izvor: Kurir.rs / Report.az