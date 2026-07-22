Lidl u Nemačkoj objavio je opoziv popularnog kuhinjskog aparata Nicer Dicer smart – set od 16 delova, nakon što je utvrđeno da određena proizvodna serija ima fabrički nedostatak koji može predstavljati rizik po zdravlje korisnika.
Aparat je prodavan po ceni od 29,99 evra, a proizvođač Genius GmbH upozorio je da tokom korišćenja sitni plastični delovi mogu dospeti u hranu.
Postoji rizik od povreda i gušenja
Prema saopštenju proizvođača, problem je u spoju uređaja, gde zbog proizvodne greške može doći do habanja plastike prilikom sečenja namirnica.
To znači da sitni komadi plastike mogu završiti u pripremljenoj hrani.
Stručnjaci upozoravaju da strani predmeti u hrani mogu izazvati povrede usne duplje i grla, a u slučaju gutanja postoji i opasnost od gušenja.
Proverite serijski broj
Opoziv se odnosi isključivo na sledeći proizvod:
- Nicer Dicer smart – set od 16 delova
- Boja: mat crna
- Serijski broj (IAN): 527315
- Datum proizvodnje: 07/2025. i 08/2025.
Kupcima koji poseduju uređaj iz ove serije savetuje se da ga odmah prestanu koristiti.
Novac vraćaju i bez računa
Kupci mogu vratiti sporni proizvod u bilo koju Lidl prodavnicu u Nemačkoj ili putem korisničke službe Lidlove onlajn prodavnice.
Za povraćaj novca nije potrebno priložiti račun, a biće vraćen kompletan iznos od 29,99 evra.
Za dodatne informacije potrošači se mogu obratiti korisničkoj službi kompanije Genius GmbH.
Izvor: Feniks magazin
Komentari (0)