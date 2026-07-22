Lidl u Nemačkoj objavio je opoziv popularnog kuhinjskog aparata Nicer Dicer smart – set od 16 delova, nakon što je utvrđeno da određena proizvodna serija ima fabrički nedostatak koji može predstavljati rizik po zdravlje korisnika.

Aparat je prodavan po ceni od 29,99 evra, a proizvođač Genius GmbH upozorio je da tokom korišćenja sitni plastični delovi mogu dospeti u hranu.

Postoji rizik od povreda i gušenja

Prema saopštenju proizvođača, problem je u spoju uređaja, gde zbog proizvodne greške može doći do habanja plastike prilikom sečenja namirnica.

To znači da sitni komadi plastike mogu završiti u pripremljenoj hrani.

Stručnjaci upozoravaju da strani predmeti u hrani mogu izazvati povrede usne duplje i grla, a u slučaju gutanja postoji i opasnost od gušenja.

Proverite serijski broj

Opoziv se odnosi isključivo na sledeći proizvod:

Nicer Dicer smart – set od 16 delova

Boja: mat crna

Serijski broj (IAN): 527315

Datum proizvodnje: 07/2025. i 08/2025.

Kupcima koji poseduju uređaj iz ove serije savetuje se da ga odmah prestanu koristiti.

Novac vraćaju i bez računa

Kupci mogu vratiti sporni proizvod u bilo koju Lidl prodavnicu u Nemačkoj ili putem korisničke službe Lidlove onlajn prodavnice.

Za povraćaj novca nije potrebno priložiti račun, a biće vraćen kompletan iznos od 29,99 evra.

Za dodatne informacije potrošači se mogu obratiti korisničkoj službi kompanije Genius GmbH.

Izvor: Feniks magazin