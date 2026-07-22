Snažno nevreme i grad pogodili su Hercegovinu u utorak, prenose mediji iz BiH. Prema objavljenim snimcima, grad je bio krpan i naneo je veliku štetu.
- Ono što se može reći u ovom trenutku, ili u prvim trenucima nakon tog nevremena, jeste da je šteta ogromna, da se meri u milionima, rekao je načelnik opštine Nevesinje, Milenko Avdalović.
Pretpostavlja se da je najviše stradalo selo Bratača, gde su poljoprivredni usevi potpuno uništeni.
- Ljudi prijavljuju štetu na objektima nakon nevremena. Štab za vanredne situacije preispituje stanje na terenu, pa ćemo reagovati u skladu sa tim, rekao je Avdalović.
Dodao je da stanovništvo već prijavljuje štetu na imovini i stambenim objektima.
"Nevesinje ne pamti ovako nešto"
- Nevesinje ne pamti ovako nešto, Hercegovinu je razorila nevreme... Mislim da se u poslednjih 50 godina ništa ovako ne pamti, rekao je Avdalović za RTRS.
Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede entiteta BiH Republike Srpske Anđelka Kuzmić danas je posetila područja Hercegovine pogođena jakim nevremenom, prenosi RTRS.
U Berkovićima je oštećeno oko 40 poljoprivrednih domaćinstava, dok se u Nevesinju šteta na usevima, stambenim objektima i vozilima meri u milionima evra.
Vlasti kažu da će, uz podršku Vlade RS, biti pronađeno rešenje za pomoć ugroženim domaćinstvima.
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