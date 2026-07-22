Snažno nevreme i grad pogodili su Hercegovinu u utorak, prenose mediji iz BiH. Prema objavljenim snimcima, grad je bio krpan i naneo je veliku štetu.

- Ono što se može reći u ovom trenutku, ili u prvim trenucima nakon tog nevremena, jeste da je šteta ogromna, da se meri u milionima, rekao je načelnik opštine Nevesinje, Milenko Avdalović.

Pretpostavlja se da je najviše stradalo selo Bratača, gde su poljoprivredni usevi potpuno uništeni.

- Ljudi prijavljuju štetu na objektima nakon nevremena. Štab za vanredne situacije preispituje stanje na terenu, pa ćemo reagovati u skladu sa tim, rekao je Avdalović.

Dodao je da stanovništvo već prijavljuje štetu na imovini i stambenim objektima.

"Nevesinje ne pamti ovako nešto"

- Nevesinje ne pamti ovako nešto, Hercegovinu je razorila nevreme... Mislim da se u poslednjih 50 godina ništa ovako ne pamti, rekao je Avdalović za RTRS.

Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede entiteta BiH Republike Srpske Anđelka Kuzmić danas je posetila područja Hercegovine pogođena jakim nevremenom, prenosi RTRS.

U Berkovićima je oštećeno oko 40 poljoprivrednih domaćinstava, dok se u Nevesinju šteta na usevima, stambenim objektima i vozilima meri u milionima evra.

Vlasti kažu da će, uz podršku Vlade RS, biti pronađeno rešenje za pomoć ugroženim domaćinstvima.