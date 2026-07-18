Na turniru pod nazivom Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL), koji je organizovala kineska kompanija EngineAI, učestvovale su 32 ekipe iz različitih zemalja, pri čemu su svi roboti koristili standardizovani model EngineAI T800.

Publiku je posebno oduševio robot nazvan "Beli orao", koji je protivnika "Matadora" oborio preciznim visokim udarcem u glavu.

U jednoj od najdramatičnijih borbi, jednom robotu je tokom okršaja otpala glava, ali je mašina nastavila da zadaje i prima udarce koristeći osnovne sisteme za kontrolu tela.

Organizatori su naveli da je cilj takmičenja razvoj tehnologija koje omogućavaju stabilnost kretanja, brzo donošenje odluka i koordinaciju različitih senzora, kao i ubrzanje prelaska humanoidnih robota iz laboratorija u komercijalnu upotrebu.

Robot T800 visok je 1,73 metra i sposoban je za izvođenje složenih pokreta, uključujući aperkate, udarce iz okreta i brzo podizanje nakon pada.

Kompanija EngineAI navodi da je opremljen sistemima za kontrolu ravnoteže, dinamičku percepciju i apsorpciju udaraca.

Osnivač i izvršni direktor kompanije, Žao Tongjang, rekao je da je događaj u Šenženu osmišljen da izgradi globalno uticajnog komercijalnog humanoidnog robota koji se bori protiv intelektualne svojine, a istovremeno ubrza istraživanje i industrijalizaciju.

"Želimo da iskoristimo konkurenciju da podstaknemo istraživanje i razvoj industrij. Neka događaj doprinese tehnologiji, a tehnologija pokreće industriju", rekao je Žao.

Na događaju se pojavio i međunarodno poznati akcioni glumac Doni Jen, koji je rekao da je borba robota uživo bila impresivnija od svega što se vidi na filmu.

"Iskreno, ranije sam viđao borbe robota samo u naučnofantastičnim filmovima. Ali danas sam prvi put imao priliku da izbliza gledam kako se pravi roboti bore. Svedočenje ovom istorijskom prodoru iz prve ruke bilo je potpuno drugačije. Težina mašina, preciznost njihovih pokreta - bilo je neverovatno", naveo je on.

Organizatori su istakli da, za razliku od tradicionalnih borilačkih sportova, format URKL procenjuje robote u četiri kategorije: efikasni udarci, stabilnost tela, odbrambene i sposobnosti izbegavanja i ukupna izdržljivost.