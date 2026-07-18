Puka (29), je ranije dva puta osuđivan zbog provala i nakon odsluženja zatvorske kazne deportovan iz Velike Britanije, pre nego što je ponovo ilegalno ušao u tu zemlju.

On se trenutno nalazi u postupku udaljenja iz zemlje nakon što je odbijen njegov zahtev za azil, a na tu odluku uložio je žalbu, prenosi britanski Telegraf.

Prema pisanju britanskih medija, zbog žalbenog postupka i drugih pravnih procesa on je i dalje u Velikoj Britaniji, iako ispunjava uslove za automatsku deportaciju zbog ranijih krivičnih dela.

Na svom nalogu na Instagramu Puka je objavio više snimaka na kojima pokazuje skupocene satove marke "Rolex", luksuzne automobile, među kojima su "Ferari" i "Lamborgini Urus", kao i video u kojem svojim psima daje novčanice od 20 i 50 funti.

Portparol britanskog Ministarstva unutrašnjih poslova saopštio je da je reč o stranom državljaninu osuđenom za krivična dela i da vlasti preduzimaju sve što je u njihovoj moći kako bi on bio deportovan čim se za to steknu pravni uslovi.

Britanska ministarka unutrašnjih poslova Šabana Mahmud najavila je izmene zakona kojima bi se otežalo da strani državljani osuđeni za krivična dela i ilegalni migranti koriste pravne mehanizme za odlaganje deportacije, uključujući ubrzavanje žalbenih postupaka i brže udaljenje stranih prestupnika iz zemlje.