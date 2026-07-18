Primorski Alpi pridružili su se departmanima Buš di Ron, Južna Korzika, Gornja Korzika, Gard, Ero i Var, koji su već bili pod narandžastim upozorenjem, preneo je Figaro.

Departmani Istočni Pirineji, Od, Ardeš, Drom, Vokluz i Alpi Gornja Provansa nalaze se pod žutim upozorenjem zbog visokih temperatura.

Prema navodima Meteo-Fransa, uzrok toplotnog talasa je "masa veoma toplog vazduha" koja je nekoliko dana zadržavala uticaj nad zemljom, a koja se sada pomera ka jugoistoku pod uticajem olujnog vremena i dolaska hladnijeg vazduha.

Meteorološka služba navela je da se, iako se najintenzivnija vrućina povlači ka Mediteranu, duž mediteranske obale i dalje očekuju visoke noćne temperature između 22 i 26 stepeni Celzijusa.

Popodnevne temperature biće slične onima od petka, a u unutrašnjosti departmana Var i Primorski Alpi mogle bi da dostignu 39 do 40 stepeni Celzijusa.

Meteo-Frans upozorava da će se intenzivna vrućina zadržati i narednih dana, ali da se očekuje postepeno slabljenje toplotnog talasa.