Od početka, iransko rukovodstvo je sumnjalo da je američko prihvatanje memoranduma o razumevanju samo privremeno. U Teheranu su verovali da SAD žele da smanje pritisak na svetsku ekonomiju, obnove zalihe i pripreme se za novu rundu sukoba.

Potpredsednik SAD DŽ. D. Vens javno je sugerisao da sporazum odgovara Trampu jer daje Americi vremena da obnovi svoje iscrpljene rezerve nafte. Iranska imovina nije odmrznuta, a sporazum koji su Izrael i Liban postigli uz posredovanje SAD ignorisao je zahtev Teherana za prekidom vatre. Istovremeno, dodatne američke vojne snage počele su da pristižu u Zaliv. Vašington je takođe ohrabrivao trgovačke brodove da ignorišu iranska uputstva i da ne koriste brodske puteve koje kontroliše Iran kada prolaze kroz Ormuski moreuz. Neki brodovi su stoga prolazili bliže obali Omana.

Cilj je bio da se oslabi iranska pretenzija na kontrolu nad moreuzom i da se pokaže da Teheran ne može da vrši tu kontrolu, piše Vali Nasr, profesor međunarodnih odnosa i studija Bliskog istoka, u članku za Fajnenšel tajms. Nasr ističe da nijedan od ovih poteza sam po sebi nije predstavljao ozbiljno kršenje sporazuma, ali ih je Teheran protumačio kao pokušaj da se Iranu oduzme prednost koju je stekao tokom prve faze rata.

Ormuski moreuz je najvažniji pregovarački adut Irana. Gubitak kontrole nad njim ostavio bi Teheran bez ključnog sredstva pritiska na Sjedinjene Države. Iransko rukovodstvo stoga veruje da mora zadržati mogućnost da odlučuje ko može da prođe kroz moreuz. Veruje da mu to može doneti ustupke u budućim pregovorima i sprečiti Vašington da ponovo odustane od postignutog sporazuma.

Ta strategija nije nova.

"Ajtolah je predvideo pre 15 godina"

Pre oko 15 godina, dok su svetske sile rasle zabrinutost zbog iranskog nuklearnog programa, ajatolah Ali Hamnei je zatražio od svojih vojnih savetnika da pripreme plan za zatvaranje Ormuskog moreuza, podsećaju novinari Fajnenšel tajmsa Nadžme Bozorgmer i Endru Ingland.

„Pozvao me je i tražio plan za zatvaranje Ormuskog moreuza. Tražio sam tri meseca, ali je on smanjio rok na jedan. Predvideo je da ćemo jednog dana možda morati da aktiviramo ovaj plan“, rekao je državnoj televiziji general-major Rahim Safavi, vojni savetnik pokojnog iranskog vrhovnog vođe.

Prema Safavijevim rečima, iranski vojni planeri nastavili su da razvijaju strategije za blokiranje brodskih puteva u Zalivu, Omanskom i Crvenom moru, kao i u istočnom Mediteranu.

Najefikasnije sredstvo za pritisak na Vašington

Nakon prošlogodišnjeg bombardovanja glavnih postrojenja za obogaćivanje uranijuma, Teheran je prvi put sproveo Hamneijev plan. Kontrola nad Ormuskim moreuzom tako je postala njegovo najefikasnije sredstvo za pritisak na Vašington i njegove saveznike. Iranski režim sada pokazuje manje spremnosti na kompromis oko Ormuza nego oko svog nuklearnog programa.

„Nuklearno pitanje je predmet pregovora. Ormuz nije“, rekao je izvor blizak režimu za FT, dodajući da Teheran žali što nije zatvorio moreuz kada su SAD prvi put uvele sankcije. Analitičar Ali Vaez iz istraživačkog centra Međunarodne krizne grupe smatra da je Iran prvi put otkako su SAD počele da koriste ekonomsku prinudu 1980-ih, pronašao način da uzvrati na pritisak na američku ekonomiju. Teheran stoga kontrolu nad moreuzom vidi kao ključno sredstvo odvraćanja i upozorenje da bi svaki novi rat izazvao još jedan ekonomski šok.

Iran želi da o svakom budućem sporazumu o upravljanju moreuzom odlučuju isključivo Teheran i Oman. Protivi se pokušajima SAD da uspostave posebnu plovnu rutu, tvrdeći da bi se ona mogla koristiti u vojne svrhe. Takođe je najavio naplaćivanje „naknada za usluge“ brodovima kako bi se pokrili troškovi bezbednosti i zaštite životne sredine. Istovremeno, iranski parlament razmatra zakon koji bi formalizovao upravljanje plovnim putem.

„Naš pravi rat je u Ormuskom moreuzu, koji je važniji od nuklearnog pitanja“, nedavno je rekao visoki iranski poslanik Hamid-Reza Hadžibabaei. Ovaj stav je učinio izglede za širi sporazum sve mračnijim. Izvor blizak režimu rekao je za FT da je Iran spreman da pregovara o svom nuklearnom programu, ali da ne i da se odrekne kontrole nad moreuzom.

Vali Nasr ističe da iranski režim možda precenjuje sopstvenu sposobnost da izdrži dugotrajan sukob i nanese dovoljnu štetu SAD.

Međutim, uvereni su da se spremnost na eskalaciju isplatila tokom prve faze rata i da bi novi sukob mogao biti jedini način da se Tramp primora na ozbiljne pregovore. „Iran vodi egzistencijalni rat protiv Amerike“, rekao je pre nekoliko dana glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf.

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