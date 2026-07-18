U Čungkingu na jugozapadu Kine zbog klizišta su se urušile brojne stambene zgrade. Najmanje osam osoba je poginulo, a spasioci tragaju za 34 ljudi koji se vode kao nestali, javlja kineska državna televizija CCTV.

Više od 1.000 stanovnika je evakuisano pošto su se brojne zgrade urušile.

Predsednik Kine Si Đinping naredio je operacije spasavanja i potrage za nestalima, kao i istragu kojom će se utvrditi kako je došlo do klizišta u Čungkingu.

Kinesko ministarstvo za upravljanje kriznim situacijama saopštilo je da je u Čungking upućen tim od 100 spasilaca.

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