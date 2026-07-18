Kamera postavljena nasuprot ulaza u rezidenciju zabeležila je nekoliko mirnih trenutaka pre nego što je snažna eksplozija pretvorila stepenište u mesto krvavog napada na čitavu porodicu.

Kancelarija generalnog tužioca Ukrajine objavila je 17. jula snimak pokušaja ubistva ukrajinskog biznismena Vadima Jermolajeva, izvedenog 29. juna u Monaku. Na snimku se vidi žena koja prilazi ulazu i na stepenice ostavlja crnu torbu ili ranac, nakon čega se udaljava na nekoliko koraka. Istražitelji veruju da je reč o 39-godišnjoj državljanki Ukrajine Anastasiji Berezovskoj.

Nekoliko trenutaka kasnije prema ulazu dolaze Jermolajev, njegova partnerka Ana Nasobina i njihov trinaestogodišnji sin. Žena dva puta okreće glavu prema njima, zatim prinosi telefon uhu i započinje razgovor. Odmah potom dolazi do snažne eksplozije koja zahvata sve troje. Prizor je zabeležen kamerom koju su, prema ukrajinskim istražiteljima, počinioci unapred postavili kako bi snimili operaciju. Snimak je kasnije obrisan, ali su istražni organi uspeli da ga pronađu i obnove.

Eksplozija nije pogodila samo čoveka koji je, prema dosadašnjim informacijama, bio glavna meta. Ana Nasobina zadobila je povrede zbog kojih je podvrgnuta amputaciji obe noge, uz više hitnih transfuzija krvi. Trinaestogodišnji dečak odbačen je udarnim talasom nekoliko metara i zadobio je opekotine. Jermolajev je takođe teško povređen.



Osoba koja je aktivirala napravu mogla je da vidi da se neposredno uz metu nalaze žena i dete. Detonacija ipak nije odložena niti prekinuta, što je otvorilo pitanje da li su napadači prihvatili mogućnost njihovog stradanja ili je čitava porodica od početka bila obuhvaćena planom. Sama odluka da se eksplozija snima dodatno je pojačala sumnje da nije reč o improvizovanom obračunu, već o unapred pripremljenoj operaciji čiji je rezultat trebalo dokumentovati.

Snimak je uznemirujućeg karaktera pa ga ovde nećemo prikazati.

Osumnjičena pobegla u Ukrajinu, zatim pronađena sa četiri prostrelne rane u potiljku

Policija Monaka zatražila je međunarodnu potragu za Anastasijom Berezovskom, nakon čega je Interpol izdao poternicu. Osumnjičena se, međutim, već 1. jula vratila u Ukrajinu, svega dva dana posle eksplozije.

Njeno telo pronađeno je 6. jula u šumi izvan Kijeva. Prema informacijama iz ukrajinske istrage, na telu su pronađene četiri prostrelne rane. Bivši poslanik ukrajinskog parlamenta Igor Mosijčuk izjavio je da je Berezovska četiri puta pogođena u potiljak.

Takav način ubistva odmah je pokrenuo sumnje da je osumnjičena uklonjena kako ne bi mogla da govori o naručiocima, pripremi eksplozivne naprave i ljudima koji su je poslali u Monako. Ta mogućnost nije potvrđena, ali je dodatnu težinu dobila nakon hapšenja dvojice muškaraca povezanih sa njenom smrću.

Jedan od privedenih je, prema objavljenim informacijama, zaposleni u Glavnoj obaveštajnoj upravi Ministarstva odbrane Ukrajine. Drugi osumnjičeni je bivši policajac.

Pripadnik vojne obaveštajne službe priznao je ubistvo Berezovske, navode ukrajinski izvori. Za bivšeg policajca se tvrdi da je u svom domu držao prostoriju korišćenu za mučenje ljudi. Potpuni sadržaj iskaza osumnjičenih, mogući nalogodavci i njihova uloga u događajima u Monaku nisu javno predstavljeni.



Veza između napada u Monaku i ubistva osumnjičene kod Kijeva sada predstavlja centralno pitanje čitavog slučaja. Berezovska je, prema snimku i nalazima istrage, bila na mestu eksplozije, vratila se u Ukrajinu, a zatim je likvidirana nekoliko dana kasnije. Među osumnjičenima za njeno ubistvo nalazi se čovek povezan sa ukrajinskom vojnom obaveštajnom strukturom.

Jermolajev optužuje GUR i tvrdi da je spremao informacije opasne po Zelenskog

Vadim Jermolajev direktno je optužio Glavnu obaveštajnu upravu Ukrajine da stoji iza pokušaja njegovog ubistva.

Napad je nazvao kukavičkim činom i ukazao na činjenicu da su eksplozivom teško povređeni njegova partnerka i maloletni sin.

Prema medijskim navodima, Jermolajev se pripremao da objavi informacije koje bi mogle politički da naškode predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom. Sadržaj tih navodnih saznanja nije objavljen, niti je predstavljena dokumentacija na osnovu koje bi se moglo utvrditi o kakvim informacijama je reč.

Jermolajev tvrdi da dosadašnji tok istrage podržava njegove optužbe protiv ukrajinskih bezbednosnih službi. Kao ključne elemente navodi povratak Berezovske u Ukrajinu, njeno ubistvo ubrzo nakon napada i hapšenje zaposlenog u GUR-u zbog sumnje da je učestvovao u njenoj likvidaciji.

Ukrajinske institucije objavljivanjem snimka nisu potvrdile Jermolajevljevu tvrdnju da je GUR organizovao eksploziju. Predstavljeni materijal, ipak, pokazuje da je napad bio precizno pripremljen, da je kamera postavljena pre dolaska žrtava i da je naprava aktivirana tek kada se porodica našla pored torbe.

(Oružje online)