Pelosi (86) je optužen jer je, prema navodima tužilaštva, udario u prazno parkirano vozilo, a potom napustio mesto nesreće, preneo je NBC.

On se suočava sa prekršajnom optužbom zbog učešća u sudaru i neizvršavanja obaveze da se zaustavi i pruži informacije.

Za taj prekršaj predviđena je maksimalna kazna od 1.000 dolara ili do šest meseci zatvora u okružnom zatvoru, ili obe kazne.

Takođe mu je stavljena na teret i optužba zbog nezakonitog skretanja.

Pelosi bi trebalo da se pojavi pred sudom 14. avgusta.

Prema navodima šerifa, policija je pronašla Pelosija nedaleko od mesta sudara u njegovom vozilu, koje je pretrpelo "značajnu štetu" u skladu sa poslednjom saobraćajnom nesrećom.

Portparol porodice Pelosi rekao je nakon incidenta da se on lično izvinio vlasniku oštećenog vozila i obećao da će preuzeti odgovornost za nastalu štetu.

Pol Pelosi se 2022. godine prethodno izjasnio krivim za vožnju pod uticajem alkohola nakon druge saobraćajne nesreće u istom području, a u avgustu te godine osuđen je na pet dana zatvora.