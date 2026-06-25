U poruci, predsednik Vučić je pozvao sve građane na veliki skup 27. juna u Beogradu u 18 časova, ali i zaigrao kolo sa srpskim robotima.

"Poštovani građani, ovo su Milutin i Dragutin, moja dvojica prijatelja, naši roboti, srpski roboti, sve je tu. Dakle, nošnja naša, šajkača i Moravac koji igraju mnogo bolje nego ja. Ništa mi ne ide", ocenio je on.

"Pozivam vas sve da 27. od 18:00 budete na platou ispred Narodne skupštine, da pokažemo svim našim građanima šta je budućnost. Posebno pozivam vas mlade, jer vi ste oni koji treba da vode zemlju u budućnosti. Od vas mnogo toga moramo da naučimo, ali ne smemo da delimo zemlju. Moramo da pokažemo poštovanje prema starijima i moramo svi zajedno da se borimo za našu Srbiju", pozvao je predsednik.

"I naša Srbija mora da bude moderna zemlja, ali zemlja koja će da čuva svoju tradiciju, da je štiti i da je brani. A Milutin i Dragutin, oni su tu da nam u svemu tome pomognu. Dakle, zajedno gradimo budućnost Srbije. Živela Srbija, 27. u 18:00", zaključio je Vučić.