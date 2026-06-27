Vuk Đokić, dečak koji je sa samo 13 godina osvojio svetsku titulu u harmonici, izvodi čuveno srpsko kolo "Moravac" dok roboti igraju.

Nakon toga se na skupu na kojem se okupio veliki broj građana iz cele Srbije očekuje obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Vučić je 25. juna, pozivajući građane na današnji skup, predstavio robote za koje je naveo da se zovu Milutin i Dragutin.

Predsednik je tokom posete Kini u maju obišao grad Đasing i inovacioni centar kompanije „Mint Future Factory“, gde su mu predstavljeni humanoidni roboti, koji su mu poželeli dobrodošlicu na srpskom i odigrali “moravac”.

Vučić je tada izjavio da će Srbija prva u Evropi imati humanoidne robote i da prva faza proizvodnje robota u Srbiji početi u julu. Kompanija AGIBOT je početkom februara predstavila svoje humanoidne robote u Beogradu, a tom prilikom je demonstriran humanoidni robot Luka.