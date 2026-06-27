Vuk Đokić, dečak koji je sa samo 13 godina osvojio svetsku titulu u harmonici, izvodi čuveno srpsko kolo "Moravac" dok roboti igraju.

Nakon toga se na skupu na kojem se okupio veliki broj građana iz cele Srbije očekuje obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića. 

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Vučić je 25. juna, pozivajući građane na današnji skup, predstavio robote za koje je naveo da se zovu Milutin i Dragutin.

Predsednik je tokom posete Kini u maju obišao grad Đasing i inovacioni centar kompanije „Mint Future Factory“, gde su mu predstavljeni humanoidni roboti, koji su mu poželeli dobrodošlicu na srpskom i odigrali “moravac”.

Srbija pobeđuje

Vučić je tada izjavio da će Srbija prva u Evropi imati humanoidne robote i da prva faza proizvodnje robota u Srbiji početi u julu. Kompanija AGIBOT je početkom februara predstavila svoje humanoidne robote u Beogradu, a tom prilikom je demonstriran humanoidni robot Luka.

Srbija jedna porodica