Jedan mladić je poginuo, dok su dvojica povređena u stravičnoj nesreći u Starčevu kod Pančeva. Jedan od dvojice povređenih ima teške povrede i navodno mu je amputiran deo noge.

Kako saznajemo, tragedija se dogodila u petak oko 22 sata u Proletnjoj ulici u Starčevu, kada se okupilo društvo. Navodno tada je neko od njih izvukao ručnu bombu, šalio se i slučajno je aktivirao.

Jedan dečko je poginuo, a dvojica su povređena.

-Jedan od povređenih je u teškom stanju, amputiran mu je deo noge. A nastradali je mladić je rođeni Starčevac ali je već nekoliko godina živeo u Banatskom Brestovcu. Svi su bili jako dobri momci i nikome nije jasno kako je moglo tako nešto da se dogodi. Niko od njih nikada nije bio problematičan - navodi jedan od poznanika za Alo!

Utvrđuju se okolnosti tragedije.

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