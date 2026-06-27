Poslednje pripreme za veliki narodni skup "Srbija, jedna porodica" uveliko su u toku, a jedna scena sa generalne probe posebno je privukla pažnju.

Na bini ispred Narodne skupštine pojavili su se roboti koji su, na iznenađenje prisutnih, zaigrali moravac, najavljujući deo programa koji će danas moći da vide hiljade građana.

Snimci sa generalne probe su sjajni, vidi se da 'e ono što nam se sprema biti spektakl!

Veliki narodni skup "Srbija, jedna porodica" biće održan danas u 18 časova ispred Narodne skupštine u Beogradu. Na skup je pozvao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Organizatori su najavili bogat program za sve generacije, a posetioci će, između ostalog, imati priliku da učestvuju u glasanju putem posebnih glasačkih kutija i izaberu pet od 15 ponuđenih prioriteta za budućnost Srbije.

Pored toga, najavljeni su brojni sadržaji za decu i porodice, tehnološke atrakcije, kulturno-umetnički program, kao i drugi sadržaji koji bi, prema najavama, trebalo da obeleže jedan od najvećih skupova ove godine.

Ovo je program i satnica velikog skupa.