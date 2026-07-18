Teheran je saopštio da je dronovima gađao američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu kao odgovor na američke napade na Iran. Prema navodima iranske agencije IRNA, mete su bili položaji američkih snaga i logistički centri, dok su kuvajtske vlasti potvrdile da je pogođeno postrojenje za proizvodnju električne energije i desalinizaciju vode, gde je izbio požar i pričinjena materijalna šteta.

Iranska Revolucionarna garda tvrdi je da je uništila američke radarske sisteme u oblasti Ormuskog moreuza.

Američki ministar odbrane Pit Hegset objavio je snimak urušavanja tornja u iranskoj luci Čabahar, za koji Vašington tvrdi da je korišćen u napadima na komercijalne brodove, dok Teheran navodi da je služio za nadzor pomorskog saobraćaja.

Iranske vlasti saopštile su i da je u najnovijim američkim napadima pogođeno više mostova u provinciji Hormozgan, kao i da je od 17. juna poginulo 38, a povređeno oko 400 ljudi.

Mornarica Iranske revolucionarne garde poručila je da se približava “nulti čas” za operaciju protiv američkih pomorskih snaga i da su kretanja američkih jedinica pod stalnim nadzorom.

Sa druge strane, američki predsednik Donald Tramp izjavio je da SAD ostvaruju ”velike uspehe“ u Iranu i da će rezultati tih aktivnosti uskoro biti vidljivi.

Ministri spoljnih poslova Kine i Pakistana zatražili su od SAD i Irana da obnove dijalog, dok su nemački kancelar Fridrih Merc i francuski predsednik Emanuel Makron pozvali Teheran da se vrati pregovorima sa Vašingtonom.

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Predsednik Libana otputovao u Vašington Predsednik Libana Džozef Aun otputovao je iz Bejruta za Vašington, gde će se, kako se očekuje, sastati sa Donaldom Trampom, saopštilo je libansko predsedništvo, nakon što su u Italiji okončani pregovori između Libana i Izraela. Aun će voditi razgovore "sa nekoliko američkih zvaničnika o situaciji u Libanu i načinima za jačanje primirja", posebno na jugu Libana, kao i o "povlačenju Izraela iz libanskih oblasti koje okupira", navodi predsedništvo. IRGC: Pogođeni američka baza, pristanište i obaveštajni centar Iranska Revolucionarna garda tvrdi da su njene pomorske snage dronovima i raketama pogodile pristanište za snabdevanje gorivom američke flote u luci El Ahmadi u Kuvajtu, kao i mesto na kojem su stacionirani američki ratni avioni u vazduhoplovnoj bazi Šeik Isa u Bahreinu. Prema navodima novinske agencije Tasnim, grupa je takođe navela da je uništila američki obaveštajni centar za podatke u Bahreinu poznat kao "Batelko" (Batelco). Pored toga, Revolucionarna garda tvrdi da su njene pomorske snage uništile američki centar za signale i telekomunikacije u Kuvajtu. Snimak napada na bazu u Jordanu (VIDEO)

Snimak navodo prikazuje "direktan pogodak iranske rakete na vazduhoplovnu bazu Muvafak Salti u Jordanu", u kojoj su smeštene američke trupe i avioni, navodi se u opisu.

Američka vojska negira iranske tvrdnje o eksplozijama brodova u Ormuzu

Centralna komanda Oružanih snaga SAD (CENTCOM) negirala je iranske tvrdnje da su dva tankera eksplodirala nakon prolaska kroz minirano područje u Ormuskom moreuzu.

U izveštaju nisu navedeni dodatni detalji o mestu incidenta, a Britanska pomorska trgovinska organizacija nije izvestila o takvom događaju.

CENTCOM je u objavi na društvenoj mreži Iks saopštio da je tvrdnja netačna, navodeći da je "kao i većina tvrdnji IRGC-a, ovo netačno".

IRGC upozorio zemlje domaćine američkih snaga na "odgovarajući odgovor"

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) upozorio je zemlje koje na svojoj teritoriji imaju američke vojne snage da se pripreme za, kako je navedeno, "odgovarajući odgovor", prenela je danas agencija Tasnim.

IRGC je pozvao te zemlje da aktiviraju jedinice civilne odbrane radi zaštite građana i njihovog udaljavanja od potencijalnih vojnih meta, uz tvrdnju da se njihove teritorije koriste kao polazišta za napade na Iran, prenela je Al džazira.

Prema navodima Tasnima, kopnene snage IRGC-a koristile su dronove i rakete za napad na američki vojni logistički centar u kampu Arifjan u Kuvajtu, tvrdeći da je u napadu bilo žrtava među osobljem.

IRGC je, takođe, saopštio da je izveo napad na američku vazduhoplovnu bazu Ali el Salem u Kuvajtu i da su tom prilikom onesposobljeni radarski sistemi baze, kao i da su pogođeni hangar za održavanje oružja i objekat za dronove

IRGC tvrdi da su se zapalila dva tankera u Ormuzu, SAD negiraju

Dva naftna tankera eksplodirala su i zapalila se pošto su prošla kroz miniran prolaz južno od Ormuskog moreuza, saopštila je iranska Revolucionarna garda, prenela je iranska državna televizija

Centralna komanda Oružanih snaga SAD (CENTCOM) negirala je iranske tvrdnje da su dva tankera eksplodirala nakon prolaska kroz minirano područje u Ormuskom moreuzu.

U izveštaju nisu navedeni dodatni detalji o mestu incidenta, a Britanska pomorska trgovinska organizacija nije izvestila o takvom događaju.

CENTCOM je u objavi na društvenoj mreži Iks saopštio da je tvrdnja netačna, navodeći da je "kao i većina tvrdnji IRGC-a, ovo netačno".

Iranski napadi na ciljeve u zemljama Zaliva

Jordan je tokom noći presreo 10 iranskih raketa tokom najnovijeg napada u regionu Zaliva, saopštila je jordanska vojska, preneo je Rojters. U saopštenju se navodi da nije bilo žrtava, niti materijalne štete.

Prethodno je vojska Kuvajta izdala dva upozorenja zbog dronova, a i u Bahreinu su se oglasile sirene.

Iranska državna televizija, pozivajući se na iransku vojsku, javlja da su gađani američki vojni objekti i rezervoari goriva u Bahreinu.

Saudijska Arabija je sinoć izdala prva upozorenja na potencijalnu opasnost posle više sedmica, ne precizirajući o čemu je reč, ali je kasnije saopštila da je opasnost prošla.

CENTCOM: SAD okončale sedmu noć napada na Iran

Sjedinjene Američke Države okončale su sedmu noć napada na Iran, saopštila je američka Centralna komanda (CENTCOM). U objavi na platformi Iks, CENTCOM je naveo da su pogođeni "objekti za nadzor, infrastruktura za vojnu logistiku, podzemna skladišta oružja i pomorski kapaciteti", uz upotrebu "lovačkih aviona, bespilotnih letelica i ratnih brodova, pored ostalih sredstava".

"Više od 50.000 američkih vojnika deluje širom Bliskog istoka i ostaje budno, spremno za borbena dejstva i u punoj pripravnosti", navodi se u saopštenju.

Otvoriće "vrata pakla" za Amerikance?

Mornarica Iranske revolucionarne garde poručila je da se približava “nulti čas” za operaciju protiv američkih pomorskih snaga i da su kretanja američkih jedinica pod stalnim nadzorom.