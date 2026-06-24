Beograd će 27. juna biti domaćin jednog od dosad najveličanstvenijeg i najmasovnijeg narodnog skupa, pod sloganom "Srbija, jedna porodica", koji će okupiti građane zemlje i pokati kako izgleda jedinstvo!

Građani Srbije imaće priliku da vide razne tehnološke atrakcije: robote, inovativne prezentacije, interaktivne tehnološke zone, savremena dostignuća iz oblasti nauke i tehnologije, kao i najveću srpsku zastavu, površine oko 4.000 kvadratnih metara.

Roboti koje smo imali priliku da vidimo prilikom posete predsednika Vučića NR Kini, a koji su oduševili "Moravcem", biće praćeni harmonikom jednog od najtalentovanijeg mladog harmonikaša u zemlji, Vuka Đokića.

Vuk Đokić, vanserijski mladi umetnik iz Beograda koji paralelno pohađa osnovnu i srednju muzičku školu "Kornelije Stanković", biće muzički lider ovog događaja - ovaj 13-godišnji virtuoz na svojoj harmonici diktiraće ritam robotima!

Iza njegovih leđa stoji stroga disciplina, sati vežbanja i titula svetskog prvaka osvojena 2023. godine u Gruziji. U subotu, pred hiljadama građana i ispred džinovske zastave od 4.000 kvadratnih metara, njegova harmonika će uraditi nešto neverovatno - udahnuće dušu modernoj tehnologiji.

Nakon što su roboti oduševili svetsku javnost igrajući "Moravac" tokom posete predsednika Aleksandra Vučića Kini, ovi tehnološki čudotvorci će u subotu ispred Narodne skupštine plesati onako kako Vuk svira. Biće to susret tradicije i budućnosti, gde će živa muzika mladog genija voditi veštačku inteligenciju.

Za Vuka Đokića je ovo kruna dosadašnjeg truda i trenutak pun ponosa.

- Sa velikim zadovoljstvom ću svirati predsedniku Srbije jedno od najlepših dela srpske muzike. Veoma sam počastvovan i želim ovim putem zahvaliti svojoj državi na pozivu - rekao je za Kurir Vuk Đokić u Kineskom kulturnom centru u Beogradu, gde je juče pred medijima imao probu s robotima s kojima će 27. juna deliti scenu.

Za Vuka tehnologija nije prepreka, već partner u slavljenju srpske tradicije.

- Za mene to predstavlja veliku čast, s obzirom da sam ja uložio mnogo vremena za ovaj trenutak i mislim da će, uz još malo vežbanja, sve biti spremno za subotu. Uspevam da uskladim i školu i probe, nije toliko teško, s obzirom da lepo igraju i naučili su. Pripreme teku odlično i samo ću poručiti svima da dođu 27. juna da slušaju najlepše zvuke Srbije, koje ću da izvedem - rekao nam je Vuk kroz osmeh, samouvereno.

Vuk je rekao da će vežbati sve do skupa i poručio da će, zajedničkim snagama, on i roboti uraditi ono što će oduševiti celu Srbiju, a njegov sledeći cilj je da svoju zemlju predstavi na najlepši i nesvakidašnji način u subotu.